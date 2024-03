Elettrodomestici, questo consuma anche quando non lo usi: devi staccare la spina | La bolletta sale per quello

Piccoli gesti possono fare la differenza: per risparmiare sull’energia elettrica devi staccare la spina a questo elettrodomestico.

Consumi, di questo si parla negli ultimi anni quando si cerca il risparmio nelle bollette domestiche. Sebbene determinati elettrodomestici come il frigorifero siano essenziali nella loro accensione continuativa, altri rappresentano un vero e proprio vampiro energetico, tanto silenzioso quanto deleterio per i costi complessivi.

L’analisi condotta da E.on su 1.300 clienti domestici evidenzia che il consumo energetico medio di un utente è di circa 2.400 kWh all’anno. Tra questo totale, il consumo attribuibile agli elettrodomestici lasciati in stand-by o mantenuti sempre accesi senza una reale necessità ammonta a 600 kWh all’anno, corrispondente al 25% del consumo complessivo. Ma c’è di più: alcuni in particolare sono la causa maggiore dello spreco di energia.

Le lucette rosse: un consumo mondiale di 60 miliardi di euro

Sebbene fino a qualche anno fa ci è stato detto che una semplice tv lasciata in standby o un caricabatterie attaccato alla presa non consumano eccessivamente, ad oggi questo spreco rappresenta un vero e proprio danno ambientale relativo alla Co2 emessa per produrre energia inutilizzata. In tutto ciò, la famiglia media si ritrova il 25% di consumo in più, causato dagli elettrodomestici in standby: un quarto delle spese relative alla luce.

Abbiamo trattato i consumi mondiali, ma entrando nel dettaglio sulla singola realtà casalinga è bene sapere che gli elettrodomestici che non andrebbero lasciati attaccati alla presa sono molteplici, tra cui televisione, console, computer, router (di notte) e chi più ne ha più ne metta. Nonostante ciò, un elettrodomestico viene spesso sottovalutato, sebbene sia una delle cause maggiori di quel 15% in più sulla bolletta elettrica.

Questo elettrodomestico è la vera causa del consumo energetico

Ebbene sì, il forno a microonde andrebbe spento se non utilizzato. Spegnere significa staccare la spina, poiché, secondo l’analisi di E.On, tra gli apparecchi che consumano di più in modalità standby c’è proprio questo elettrodomestico, con un consumo stimato di circa 27 kWh all’anno. Ovviamente tale dato dipende dal modello specifico, ma in media, un forno a microonde attaccato alla presa consuma tra 1 e 5 watt all’ora.

Lasciare attaccata la spina di questo elettrodomestico durante il giorno è pressoché inutile, ma viene fatto per pigrizia o dimenticanza. Per questo motivo è bene sapere che alcune abitudini, seppur apparentemente banali, possono fare davvero la differenza in bolletta, abbassando notevolmente i costi. Questo, ovviamente, vale per tutti i dispositivi inutilizzati.