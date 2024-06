Eurospin, i tortellini che vendono li producono proprio qua: non ci saresti mai arrivato | Nessuno poteva saperlo

Ancora una volta Eurospin sorprende i suoi clienti grazie alla qualità dei prodotti offerti: ecco chi produce i noti tortellini.

Ormai è risaputo, dietro i prodotti a marchio Eurospin si celano spesso grandi nomi dell’industria alimentare: basti pensare ad Amadori, che da anni fornisce prodotti all’azienda. E questo è solo un esempio di come questo discount, nonostante i prezzi contenuti, riesce a mantenere un buon livello qualitativo. Tre Mulini, infatti, nasconde un segreto che potrebbe sorprendere molti consumatori: la provenienza dei suoi tortellini freschi.

Eurospin e la sua visione della qualità accessibile

Eurospin è una catena di discount molto apprezzata, nota per offrire una vasta gamma di prodotti di alta qualità a prezzi competitivi. Non a caso, Altroconsumo ha più volte posizionato Eurospin ai vertici della classifica dei supermercati più convenienti. L’azienda ha infaatti adottato una strategia che permette ai consumatori di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi tutto sommato accessibili, evitando il costo aggiuntivo che, nella maggior parte dei casi, è dovuto dalla pubblicità. Molti dei prodotti venduti nei supermercati Eurospin provengono infatti da grandi produttori, ma sono venduti con marchi esclusivi del discount.

Il marchio Tre Mulini rappresenta la linea di pasta, mentre Pascoli Italiani copre i latticini e i salumi. La linea AMO Essere è dedicata ai prodotti senza glutine e senza lattosio, e Fior di Natura offre opzioni a base vegetale. Questi marchi esclusivi, pur non avendo una grande esposizione mediatica, garantiscono spesso una qualità elevata.

Un esempio lampante è quello di Dolciando, il marchio di Eurospin noto per la vasta gamma di dolci e prodotti da forno. Chi produce questi deliziosi snack? La risposta potrebbe sorprendere: molti dei prodotti Dolciando provengono dal colosso dell’industria dolciaria Bauli. Stesso discorso per Tre Mulini, la cui produzione è affidata ad un importante pastificio italiano.

Chi produce i tortellini Tre Mulini?

La risposta potrebbe sorprendere: i tortellini al prosciutto crudo e quelli ricotta e spinaci del marchio Tre Mulini sono prodotti dalla rinomata azienda Giovanni Rana, un nome indubbiamente di spicco nel settore della pasta fresca ripiena. Per quanto riguarda le altre tipologie di pasta ripiena, la produzione è invece affidata al pastificio Avesani, un altro marchio sinonimo di qualità.

Da qui nasce una riflessione sul fatto che sia sempre utile leggere le etichette dei prodotti. Queste rivelano spesso la vera origine degli articoli, soprattutto quando si è intenti ad acquistare prodotti economici e poco noti. Proprio le etichette stesse raccontano di come molti dei prodotti a marchio Eurospin sono realizzati dagli stessi produttori dei prodotti di marca più costosi. Questo dettaglio può fare una grande differenza per chi cerca di risparmiare in questo periodo complesso, ma senza rinunciare alla qualità.