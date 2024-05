Forno a microonde, la tua vita la rischi ogni momento: fallo sempre e solo a fine giornata

Se anche tu possiedi un forno a microonde, presta molta attenzione a quando lo utilizzi: alcune pratiche potrebbero essere davvero pericolose.

Fu la Raytheon, nel 1946, a brevettare il primo forno a microonde, che venne poi lanciato in commercio nel 1947, con il nome Radarage. I primi modelli vennero destinati solo a cucine industriali, mentre ci vorrà il 1995 per vedere questi dispositivi destinati anche alle cucine per uso domestico.

Ad oggi, nelle cucine di tutti noi, è uno degli elettrodomestici più utilizzati, perché ci permette di risparmiare molto tempo e di accelerare i processi di cottura. Infatti, rispetto al forno tradizionale, il microonde sfrutta l’interazione tra la materia e i campi elettromagnetici. Questo elettrodomestico è caratterizzato proprio dalla capacità di scaldare i cibi dall’interno all’esterno, dove c’è più acqua e grassi. Con il classico forno, invece, avviene il contrario.

Ma, per quanto possa essere comodo e pratico, il microonde ha bisogno di alcune accortezze per poter essere utilizzato in tutta tranquillità. Prima di azionarlo, leggi con calma il libretto delle istruzioni, così da avere un quadro generale delle sue funzioni ed evitare di incappare in qualche rischio. Scopriamo insieme come sfruttare al massimo il potenziale dell’elettrodomestico, senza mettere in pericolo la tua vita.

Cosa NON introdurre nel microonde

Come un qualsiasi altro forno classico e tradizionale, anche il forno a microonde è incompatibile con alcuni materiali. Ad esempio, devi evitare assolutamente di introdurvi oggetti metallici, che potrebbero esplodere. E, inoltre, è vietatissimo introdurvi contenitori in plastica, tranne quelli prodotti appositamente per questo utilizzo, perché finirebbero con il deformarsi, a causa dell’eccessivo calore.

Sul libretto delle istruzioni, poi, ti viene raccomandato anche di non inserire contenitori chiusi, perché potrebbero scoppiare, rovinando non solo il cibo che contengono, ma anche il forno stesso. Se usato con attenzione e con queste piccole accortezze, il microonde può essere un elettrodomestico davvero valido. Infatti, dai primi modelli ad oggi, è anche migliorato a livello performativo e di sicurezza.

Cosa fare a fine giornata

Oramai, i forni a microonde in commercio non sono più pericolosi a livello di radiazioni che emettono, perché negli anni sono aumentati gli standard di sicurezza e ogni apparecchio deve superare diversi test, prima di essere messo in vendita.

Ovviamente, però, se non lo si utilizza nel modo corretto, il forno può rischiare di rovinarsi. Ma, anche il trascorrere del tempo può logorarlo e comprometterne la funzionalità, quindi è buona pratica controllare, ogni giorno, a fine giornata, l’integrità del forno a microonde, così da evitare di correre spiacevoli rischi quando lo si aziona.