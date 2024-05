Tv sempre accesa, ti costa una cifra spropositata: in bolletta trovi sempre di più | Ecco a quanto ammonta

Sebbene sia una pratica ignorata da moltissime persone, tenere la tv accesa per tutto il giorno fa lievitare significativamente la bolletta.

Come negarlo, la televisione è diventata uno degli elettrodomestici più utilizzati nelle case; una sorta di mezzo comunicativo che ci tiene a contatto con il mondo esterno anche quando siamo tra le mura domestiche. In realtà, la televisione, inconsciamente o meno, è molto più di tutto questo. Per molti rappresenta un semplice svago, utilizzato per guardare programmi e film, come fonte di informazione certificata o puro sottofondo acustico giornaliero.

Ebbene sì, molte persone, oltre a guardarla, la tengono accesa tutto il giorno semplicemente per compagnia. La notte, invece, diversi dispositivi rimangono accesi poiché utilizzati per conciliare il sonno. Queste sono solo alcune delle abitudini di tantissime persone, ma quanto costa realmente tenere accesa la tv tutto il giorno?

I vari modelli di Tv

Da diverso tempo ci viene detto che tenere la televisione accesa tutto il giorno non rappresenta una spesa significativa, ma sarà davvero così? In primo luogo, ad oggi i costi in bolletta sono davvero diminuiti rispetto a qualche mese fa, poiché il prezzo dell’energia è sceso notevolmente. Nonostante ciò, questa non rappresenta comunque una spesa irrisoria.

Il consumo energetico dei televisori varia significativamente a seconda del tipo di tecnologia utilizzata e delle dimensioni dello schermo. Nei televisori LCD, ad esempio, si registra un consumo maggiore rispetto a quelli a LED o OLED. Inoltre, le dimensioni dello schermo influenzano il consumo: un televisore da 32 pollici può consumare tra i 90 e i 130 watt, mentre un modello da 37 pollici può arrivare fino a 150 watt. I televisori a LED presentano consumi inferiori, anche per modelli di dimensioni maggiori: un televisore a LED da 40 pollici può consumare circa 95 watt.

Quanto costa tenere la televisione accesa tutto il giorno

Ipotizziamo che il tuo televisore ha una potenza di 100 watt e il prezzo dell’elettricità è di 0,20 euro al kWh, il costo di tenere la Tv accesa per un’ora sarà di 0,02 euro. Quindi, considerando il consumo energetico di un televisore acceso per 8 ore al giorno, che solitamente oscilla tra 100 e 150 watt, il consumo giornaliero sarebbe di circa 0,8-1,2 kWh. Se ipotizziamo un costo medio dell’energia elettrica di 0,20 euro al kWh, il costo giornaliero per mantenere acceso il televisore per 8 ore sarebbe di circa 0,16-0,24 euro al giorno.

Questo può sembrare un costo relativamente basso, ma se si tiene acceso il televisore per molte ore al giorno, il consumo energetico complessivo può incidere significativamente sulle bollette, in media 7 euro al giorno, ossia circa 80 euro l’anno.

Per risparmiare energia ed evitare costi eccessivi, è consigliabile spegnere completamente la Tv quando non viene utilizzata, anziché lasciarla in stand-by. Questo piccolo gesto può portare a un risparmio annuale di circa una decina di euro.