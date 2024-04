Forno a microonde, non metterci mai questa cosa: rischi di morire

Grossa controindicazione per questo preciso utilizzo del forno a microonde: se lo fai rischi davvero grosso.

Il forno a microonde non è un elettrodomestico diffuso in Italia quanto il forno, la lavatrice o l’aspirapolvere, ma soprattutto le nuove generazioni, che spesso necessitano di un pasto che si cuocia o scaldi velocemente, stanno accogliendo questo strumento.

La tendenza del microonde è molto più diffusa negli USA, così come quella dell’utilizzo dell’asciugatrice, un comodissimo strumento soprattutto di inverno, fatta eccezione per i capi più preziosi e delicato, mentre in Italia vi è ancora la convinzione che i panni asciughino meglio stando stesi fuori, all’aria aperta.

Proprio perché il suo utilizzo non è così diffuso, il forno a microonde ha delle raccomandazioni che non sono conosciute quanto quelle di altri elettrodomestici ormai ritenuti fondamentali.

Vi sono alcuni materiali, infatti, che possono risultare pessimi se esposti all’interno del nostro forno a microonde: vediamo di cosa si tratta.

Microonde, rischi concreti

Nelle cucine nuove spesso è incluso proprio il forno a microonde, che consente di riscaldare a cuocere alcuni cibi in pochissimi minuti, così da evitare una lunga attesa quando si tratta di mangiare.

Utilissimo anche negli uffici, visto che sovente viene preferito alla mensa dato che permette di riscaldare pasti casalinghi, il microonde presenta però una serie di regole di utilizzo e soprattutto alcuni divieti che bisogna tenere bene a mente.

I materiali da non utilizzare

Quando i cibi avanzano oppure si prende qualcosa da mangiare da asporto, spesso sono contenuti nelle vaschette usa e getta in alluminio, un materiale ideale per il trasporto e la conservazione del calore del cibo.

Sfortunatamente, però, questo materiale non è adatto all’utilizzo nel microonde, dunque se il cibo è contenuto in questo tipo di vaschette dovremo metterlo in un piatto o in un altro contenitore adatto a essere sottoposto alla modalità di riscaldamento del forno a microonde. Infatti, l’alluminio presenta un concreto rischio per quanto riguarda soprattutto la salute e il funzionamento dell’elettrodomestico stesso. Sono da evitare anche i contenitori in metallo, acciaio, alluminio o terracotta, mentre vanno bene i recipienti in vetro, pirex, arcopal, ceramica e porcellana. Sarebbe meglio evitare piatti con decorazioni elaborate: queste, infatti, rischiano di rovinarsi se sottoposte alle microonde dell’elettrodomestico in oggetto.