Tasse, c’è un trucco legalissimo per pagarne molte meno: il commercialista non te lo dice

Ecco svelati i trucchi legali migliori per fare sì che l’ammontare dell’importo che dobbiamo al fisco sia di molto inferiore al solito.

Lo stato di salute del Paese dal punto di vista economico non è certo dei migliori di questi tempi: il tasso di inflazione non è affatto contenuto, e, se anche l’occupazione sta vedendo una grossa spinta, gli stipendi sono ancora bassi e la maggioranza dei contratti proposti sono precari.

I giovani faticano a fare progetti concreti, mentre le persone di mezza età sono in difficoltà, per non parlare poi della categoria dei pensionati: molti prendono una pensione davvero da fame che in nessun caso potrebbe permettere loro di sostenere uno stile di vita sereno e quanto meno dignitoso.

Ci sono ancora molti incrementi per quanto riguarda i beni di prima necessità, per non parlare dell’energia: negli ultimi anni il Governo si è trovato costretto a promuovere una serie di bonus legati a vari ambiti della vita dei cittadini, a partire dallo psicologo fino al bonus bollette, per provare a garantire un minimo di benessere.

A infierire, in questo quadro tutt’altro che idilliaco, ci sono anche i soldi che il Governo pretende dai cittadini: alcune tassazioni sono ancora davvero fuori misura, ecco, pertanto, come pagare il meno possibile in modo legale.

Strategie di “risparmio” per le tasse

In questo periodo sono state elaborate delle strategie, totalmente legali, per evitare di dilapidare il proprio patrimonio o stipendio in tasse.

Le tasse in Italia vanno a rimpinguare, sì, le casse dello stato, il cui contenuto viene però utilizzato per dei servizi necessari come la scuola dell’obbligo e soprattutto la sanità, che a differenza di altri Paesi, è garantita a tutti i cittadini.

Cinque trucchi per pagare meno

Ecco un piccolo promemoria per ricordare quali sono le strategie più efficaci per pagare meno tasse: si tratta di alcuni consigli pensati soprattutto per quanti abbiano una propria attività.

Ecco le operazioni da fare: è bene operare in Srl, organizzare in anticipo il piano trasferte, attivare i Ticket Restaurant, un ottimo metodo per sopperire alla pausa pranzo, registrare il tuo marchio e stipulare un contratto di concessione alla srl e scegliere un buon luogo dove avviare il tuo business, uno ottimo è Dubai.