Cellulare, non metterlo in carica così: la batteria la devasti letteralmente

La batteria è un tasto dolente per molti possessori di cellulari, ma la breve durata è spesso dovuta dalle nostre cattive abitudini.

È impossibile negarlo, lo smartphone è oramai divenuto essenziale nell’uso quotidiano. Se dapprima rappresentava solamente un mezzo per chiamare qualcuno, ad oggi è un vero e proprio assistente virtuale. Un limite però sembra accomunare tutti i telefoni, soprattutto quelli più datati: la breve durata della batteria.

Una volta acquistato un nuovo smartphone, infatti, la batteria si presenta impeccabile, in grado di sostenere qualsiasi utilizzo per un giorno intero. Eppure, dopo qualche anno (se non mese), queste prestazioni sembrano andare a scemare, come se la tanto potente batteria perdesse dal nulla la sua forza. Un normale ciclo di vita? In realtà no, la maggiorparte delle volte la causa è dovuta dal nostro scorretto utilizzo.

Perché la batteria del cellulare si scarica velocemente

Le ragioni alla fine sono alquanto banali, ma sostanzialmente rilevanti. Gli stessi produttori affermano che con le moderne batterie, una volta che il telefono raggiunge il 100% della carica, vi è un meccanismo che blocca il processo di sovraccaricamento.

Nonostante ciò, è bene precisare che semplici notifiche e conseguente accensione dello schermo fanno ripartire il processo di ricarica, rovinando così la batteria. Un altro problema risale proprio dalla modalità della ricarica: attacare alla presa il cellulare tutta la notte è deleterio, ma lo è anche metterlo sotto carica una volta che lo stesso è allo 0%.

I consigli per la salute della propria batteria

In primo luogo, una volta che lo smartphone ha raggiunto la carica completa, è consigliabile rimuovere immediatamente il caricatore. Come detto in precedenza, lasciare il telefono in carica oltre il necessario può danneggiare la batteria e, come se non bastasse, rappresenta anche uno spreco di energia elettrica. In buona sostanza, la notte è vivamente sconsigliata.

Un altro curioso consiglio è quello di rimuovere la cover durante la ricarica. La presenza della protezione, infatti, può causare un accumulo di calore eccessivo, il che potrebbe danneggiare il dispositivo. Evitare il surriscaldamento rimane infatti fondamentale per preservare il corretto funzionamento dello smartphone.

L’ultimo consiglio essenziale è quello di non far scaricare completamente lo smartphone. È preferibile iniziare il processo di ricarica quando la batteria è ancora al 50% per evitare di stressare eccessivamente la batteria stessa. I produttori consigliano fino al 20%, ma non oltre questa soglia.

Per quanto sembrino piccolezze, queste indicazioni diventano essenziali per la durata della batteria e, di conseguenza, dello smartphone stesso.