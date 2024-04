Contatore luce, alla fine l’hanno detto: va messo in questo modo | Non avrai più timore della bolletta

Non tutti lo sanno, ma esiste un modo per limitare il consumo dell’energia elettrica semplicemente regolando il proprio contatore.

Questo 2024 è stato segnato da diversi cambiamenti che riguardano le utenze domestiche. Se da una parte i costi dell’energia sembrano essere tornati a valori discreti, alcuni cambiamenti rendono ancora la questione aperta e ricca di interrogativi.

Da una parte vediamo il bonus sociale straordinario, rimosso a partire da aprile; mentre dall’altra, l’entrata definitiva al mercato libero del prossimo 1° luglio. In questo contesto milioni di italiani sono alla ricerca della tariffa più vantaggiosa, e chi già passato ad un’altra utenza, potrebbe non essere soddisfatto dei costi in bolletta.

Sebbene il mercato libero offra un ampio margine di scelta, spesso più conveniente addirittura del tutelato, il controllo dei consumi rimane un tasto dolente, poiché l’obiettivo è sempre lo stesso: risparmiare dove possibile. A tal proposito, è bene sapere che esiste un modo per controllare l’energia che consumiamo, addirittura ponendo dei limiti alla stessa.

Perché limitare la potenza del contatore

Un aspetto importante sta nel regolare la potenza del proprio contatore. Una volta a conoscenza dei propri consumi effettivi, infatti, è possibile alzare o diminuire la potenza massima degli stessi. La quota potenza è un costo fisso presente nella bolletta elettrica che non dipende dal consumo di energia, ma dalla potenza del contatore. In pratica, indipendentemente da quanto energia si consuma, questa parte della bolletta rimane costante.

In passato, questa quota potenza variava in base al tipo di tariffa e alla residenza dell’utenza. Ad esempio, per alcune tariffe poteva essere più alta o più bassa. Tuttavia, con l’introduzione della nuova tariffa TD, questo è cambiato. Se si decide di ridurre la potenza del contatore, si riduce anche la quota fissa relativa alla potenza nella bolletta. In pratica, optando per una potenza inferiore, si pagherà meno in termini di costi fissi legati alla potenza elettrica.

Tuttavia, è importante considerare che una riduzione della potenza potrebbe limitare la quantità di energia che si può utilizzare contemporaneamente in casa. Ad esempio, si potrebbe non essere in grado di accendere contemporaneamente alcuni elettrodomestici ad alta potenza, come lavatrice, lavastoviglie e asciugatrice, senza che il contatore scatti.

Come conoscere i consumi in tempo reale

Conoscere le proprie abitudini di consumo è fondamentale per risparmiare sulla bolletta della luce, ma anche per non ridurre la potenza, tanto da rimanere letteralmente senza corrente. Fino a poco tempo fa, era necessario attendere l’arrivo della fattura a casa e analizzare attentamente tutte le voci di spesa. Tuttavia, grazie ai nuovi contatori di seconda generazione, ora è possibile controllare i consumi quotidianamente.

Il contatore digitale di seconda generazione registra e aggiorna il consumo dei chilowattora ogni 15 minuti, fornendo all’utente una visione dettagliata e in tempo reale dei propri consumi energetici.

Attraverso un semplice clic sul bottone di lettura presente sul dispositivo, sullo schermo appaiono informazioni utili sulla fornitura, come il codice cliente, la fascia oraria in atto, la potenza istantanea impegnata e altre. Le luci Led presenti vicino al display, invece, forniscono indicatori chiari del consumo energetico.