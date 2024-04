Elettrodomestici, questo consuma da spento e ti uccide in bolletta: stacca subito la spina

Per evitare brutte sorprese è meglio adottare questo importante accorgimento: se hai questo elettrodomestico stacca la spina.

Dopo il termine del mercato calmierato per il gas, a luglio, a meno che non vi siano ulteriori proroghe, ci attende anche il termine di questo mercato tutelato per la spesa dell’elettricità, e non sono poche le persone che si stanno già preoccupando di quanto arriverà a fine mese.

Negli ultimi anni, infatti, le bollette sono arrivare a delle cifre stratosferiche: il costo dell’energia ha subito degli incrementi non trascurabili, e privati e possessori di attività scesero in piazza a protestare.

Questo aumento è dovuto a una serie di fattori, ma è anche dovuto notare che l’antitrust ha condannato diversi gestori dell’energia per aver presumibilmente speculato per ottenere maggiori guadagni.

Al di là di ciò che accadrà nel luglio 2024, possiamo, nel frattempo, iniziare a conoscere tutti i trucchi per evitare che in bolletta vi sia una cifra esorbitante che metterebbe in forte crisi i nostri conti mensili: è importante fare attenzione soprattutto a un elettrodomestico nello specifico.

Accortezze piccole ma fondamentali

Ormai gli elettrodomestici in casa possono solo aumentare: ve ne sono alcuni che sono considerati ormai fondamentali, come il forno elettrico, l’aspirapolvere e la lavatrice, e altri che stanno pian piano assurgendo al medesimo status con una diffusione sempre maggiore, come la lavastoviglie, l’asciugatrice o il forno a microonde.

Ve ne sono alcuni che consumano anche quando sono spenti! C’è un preciso elenco da seguire, così saprete quali strumenti è necessario staccare dalla spina per poter leggere con serenità la bolletta dell’energia elettrica.

A quali staccare la spina?

Il primo elettrodomestico che dovremmo evitare di tenere sempre attaccato alla spina della corrente è la macchinetta del caffè elettrica: ce ne sono molte tipologie, ma quasi tutte in modalità preriscaldamento consumano circa 100 watt.

Proseguiamo citando proprio la televisione: l’apparecchio, infatti, specie se di quelli moderni, tende a rimanere in perenne standby. Qualcosa di simile accade alo smartphone in carica, che continua ad assorbire energia nonostante il 100% di carica. Sulla stella linea vi sono il caricabatterie, il telefono cordless, il microonde e il computer. Non solo: di questa categoria fanno parte anche la console per videogiochi, che spesso viene lasciata in standby per evitare i tempi di accensione e spegnimento.