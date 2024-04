Forno, consuma di più per questo motivo: devi disattivare questa impostazione

Il forno è l’elettrodomestico che consuma maggiormente in cucina: come risparmiare sulla bolletta della luce.

Chi utilizza il forno lo fa per cucinare le più deliziose ricette, preparare pietanze salutari, ma talvolta anche risparmiare tempo sulla preparazione. Ad oggi pare impossibile rinunciarci, ma in tutto questo a risentirne sembrano essere le bollette della luce.

Come risparmiare energia

Partiamo dal suo funzionamento: il forno consuma diversa energia nel momento in cui deve raggiungere la temperatura indicata; una volta fatto ciò, il consumo si stabilizza. Dunque, il momento del ‘riscaldamento’ è quello che porta inevitabilmente a maggiore consumo.

A tal proposito sorge spontanea una riflessione, ossia come evitare il consumo, almeno quello inutile. Se il maggior dispendio di energia avviene durante il riscaldamento, è buona norma non aprire lo sportello del forno, o farlo il meno possibile. In questo modo, infatti, il processo di riscaldamento si riattiva. Oltre a ciò, da tenere in considerazione vi sono altri fattori, tra cui la luce all’interno del forno che rimane costantemente accesa durante la cottura.

Questo può rappresentare un problema, poiché oltre al normale consumo dell’elettrodomestico, si aggiunge l’energia utilizzata dalla lampadina. Tuttavia, in questo scenario è bene fare un discorso ben più ampio poiché, il tutto dipende dalle proprie esigenze.

Come disattivare la luce del forno

Le situazioni a cui ci possiamo trovare davanti sono due: la necessità di avere la luce del forno sempre accesa e quella in cui rappresenta solamente uno spreco. Qualcuno potrebbe avere la necessità di tenere la luce accesa per controllare la cottura senza aprire costantemente lo sportello del forno (che come già detto, si rivela deleterio). A tal proposito, è bene sapere che esiste una funzione in grado di disattivare la luce costante, attivandola solamente all’evenienza.

In forni come quelli prodotti da Samsung, la luce all’interno si spegne in maniera automatica in modo da garantire il massimo risparmio energetico possibile. Per questi dispositivi, è sufficiente premere il tasto dedicato. Tuttavia, c’è da precisare che non tutte le case produttrici sono uguali, e la maggior parte dei forni prevede l’accensione costante della luce durante la cottura.

Ad ogni modo, ogni manuale dell’elettrodomestico possiede una sezione apposita dove viene indicato se l’impostazione sia disattivabile; e se si, in che modo. Nel forno Samsung, infatti, il paragrafo si chiama ‘Accensione e spegnimento della luce del vano’.

I forni più datati potrebbero non avere la possibilità di spegnimento della luce interna. In questo caso si può optare per la sostituzione della lampadina interna, con una a risparmio energetico.

Ogni gesto, seppur piccolo, può fare la differenza in bolletta.