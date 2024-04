Lavatrice, con questa non ti devi più preoccupare della luce: risolvi in poco tempo

La lavatrice è uno degli elettrodomestici di maggior consumo; con questo strumento è possibile risparmiare in bolletta.

Sembra quasi un paradosso: il costo all’ingrosso dell’energia è calato, ma i prezzi nelle bollette potrebbero subire alcuni aumenti nei prossimi mesi. I motivi spaziano dall’aumento dell’Iva, al cambiamento di contratto che gli italiani stanno attuando in attesa dell’uscita dal mercato tutelato del 1° luglio. Da qui i dubbi sono tanti: rimanere nella tutela parziale o scegliere il mercato libero? E se quest’ultimo, a quale fornitore affidarsi? Tra diversi pensieri che attanagliano le famiglie, il risparmio rimane una tecnica a cui sarebbe bene non rinunciare mai.

Con risparmio si intende ridurre dove possibile gli sprechi, nonché risparmiare su ciò che richiede dispendio maggiore. In questo scenario è impossibile non citare la lavatrice, un elettrodomestico essenziale, ma anche fonte di importante consumo. A tal proposito, in questo periodo pare stia andando in voga un prodotto alquanto curioso, nonché assolutamente geniale. Si tratta di una lavatrice decisamente economica sia nel prezzo di acquisto che nel nel quotidiano.

Mini lavatrice, mini bolletta

Da sempre ci viene consigliato di fare la lavatrice a carico pieno onde evitare di doverne fare numerose; quindi pare insolito pensare che una mini lavatrice possa farci davvero risparmiare. Eppure è proprio così.

Il prodotto in questione non è altro che una piccola lavatrice pieghevole, ideale per chi ha bisogno di lavare biancheria intima o indumenti dei bambini in modo separato durante il campeggio o vacanze in genere. Sebbene sia un prodotto pensato per il viaggio, sembra essere stato molto apprezzato anche per l’uso quotidiano, poiché consente di risparmiare su bucati leggeri, senza necessariamente accendere la lavatrice o lavare a mano. Il costo? su Internet può arrivare a costare meno di 40 euro.

I vantaggi della mini lavatrice

Uno dei vantaggi principali di questa mini lavatrice è la sua compattezza una volta piegata, che la rende facilmente trasportabile e ripiegabile. Con un’altezza di soli 96 mm (equivalente a quella di un computer portatile), può essere facilmente inserita in una valigia senza ingombri.

Per non parlare della facilità d’uso, altro punto di forza di questa mini lavatrice. Grazie al pannello di controllo dotato di soli quattro pulsanti, questo apparecchio si dimostra accessibile anche per chi non ha dimestichezza con apparecchiature complesse. I tempi di lavaggio, invece, si aggirano intorno ai 10/15 minuti.

Per chi fosse interessato, sono molte le proposte online. Attualmente questo modello da 8 litri è venduto in offerta su Amazon a 38,99 euro.