Frigorifero, addio consumo di corrente: da oggi lo fai funzionare così

Un elettrodomestico ormai necessario all’interno di ogni casa: parliamo proprio del frigorifero, ma non quello a cui pensate.

Sin dall’antichità si è cercato un modo efficace per poter conservare i cibi: tra i metodi funzionanti anche in passato ci sono l’essiccazione, l’affumicatura e la salatura, ma tutti questi sono stati surclassati dalla bassa temperatura.

Dopo aver scoperto che la bassa temperatura o persino il processo di congelamento, nel caso del freezer, poteva conservare al meglio i generi alimentari, con l’andare avanti della tecnologia, l’essere umano ha inventato uno degli elettrodomestici che maggiormente hanno cambiato la sua vita: il frigorifero.

Dai modelli più primitivi fino all’ultimo uscito, con tutti gli optional, il frigorifero ha conquistato la popolazione mondiale, diventando indispensabile in ogni casa in linea con i tempi: ultimamente abbiamo assistito anche al lancio sul mercato degli smart fridge, frigoriferi intelligenti con moltissime funzioni utili, spesso utilizzati in uffici o luoghi pubblici.

Eppure, sembra che ve ne sia un tipo che non proprio tutti conoscono: si tratta di un tipo di frigo il cui metodo di raffreddamento non è consueto.

Un frigo “anticonformista”?

Stiamo parlando, nello specifico, di un frigo di tipo industriale, spesso utilizzato all’interno di aziende per dei prodotti specifici: il frigo ad acqua.

Si tratta di un grande elettrodomestico che viene raffreddato attraverso un liquido: grazie all’utilizzo di un fluido di raffreddamento, non contaminato ad una temperatura che rimanga sempre la stessa, in modo continuativo.

Refrigerazione ad acqua: i vantaggi

Seppure in genere questo metodo è utilizzato a livello industriale, il metodo di refrigerazione ad acqua, attraverso, quindi, l’utilizzo di un fluido di raffreddamento, prevede una serie di elementi a deporre a suo favore. Questo dimostra che non sempre la tecnologia più conosciuta è necessariamente quella vincente: è sempre bene mettere in discussione la consuetudine, visto che dietro potrebbero esserci interessi di altre persone.

Questo tipo di refrigeratori possono essere centralizzati o decentralizzati, sono tendenzialmente più silenziosi di un frigorifero comune e, di fatto, mantengono una temperatura costante nel frigorifero in maniera davvero molto precisa. I contro sono costituiti principalmente dalla necessità di abbondante acqua e dal prezzo più elevato visto la necessità di un maggior numero di componenti. Il frigorifero ad acqua, in ogni caso, può potenzialmente adattarsi a un ambiente anche domestico, purché sia posto all’interno.