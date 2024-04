Dieta, perdi 10 kg in un mese: diventi un alice senza sforzo | Funziona e non ti muori di fame

Per perdere peso non è necessario attuare sforzi significativi, ma seguire un regime alimentare corretto e salutare.

Siamo sempre più vicini all’estate, quel periodo in cui le temperature si alzano e i vestiti si assottigliano. In questa stagione primaverile, coloro che hanno accumulato qualche chilo di troppo durante l’inverno provano il desiderio di voler sfoggiare un fisico più snello, o semplicemente sentirsi a proprio agio con se stessi.

Questo desiderio può portare a scelte drastiche che, tuttavia, andrebbero evitate per la propria salute. Per questo motivo è bene sapere che non è necessario fare la fame per perdere peso, ma seguire un regime alimentare corretto e in linea con le proprie necessità. In tutto questo, nessuna fretta: un mese è ciò che servirà per vedere i risultati.

Come perdere 10 kg in un mese

Una premessa va fatta: non esiste una dieta universale per perdere 10 kg, poiché le variazioni individuali sono molteplici. Le differenze nel metabolismo, nel peso di partenza e nella composizione corporea richiedono un approccio indubbiamente personalizzato. Seguire diete drastiche o di moda può portare a una perdita di peso temporanea, seguita dall’inevitabile recupero del peso perso.

Tuttavia, il principio comune è quello di creare un deficit calorico consumando meno calorie di quelle necessarie per mantenere il peso attuale. Generalmente, si consiglia una carenza di circa 300-500 calorie al giorno, il che può tradursi in una perdita di peso sana, stimata tra 300 e 1000 grammi alla settimana, a seconda del peso di partenza.

Una giornata tipo potrebbe essere questa:

Colazione

2-3 fette biscottate

20 g marmellata light

200 ml di latte parzialmente scremato

Spuntino metà mattina:

1 frutto medio o 2 frutti piccoli

5 noci o 10 mandorle

Pranzo

70g riso integrale

100g petto di pollo

200 g verdure

10g olio EVO

Spuntino metà pomeriggio

1 frutto medio o 2 frutti piccoli

1 barretta ai cereali e cioccolato

Cena

50-70 g pane integrale

150-200 g merluzzo

200 g verdure

10g olio EVO

Oppure, un altro esempio:

Colazione

1 vasetto di yogurt greco magro

3 biscotti frollini

Spuntino metà mattina

1 frutto medio o 2 frutti piccoli

5 noci o 10 mandorle

Pranzo

70g pasta integrale

100g tartare di manzo

200g verdure

10g olio EVO

Spuntino metà pomeriggio

1 frutto medio o 2 frutti piccoli

15-20g di cioccolato fondente

Cena

4-5 fette wasa

150-200g sogliola

200g verdure

10g olio EVO

Le regole essenziali per perdere peso

Questo esempio mostra un equilibrio perfetto tra basso contenuto di calorie e opzioni salutari. Tuttavia, questo è solo un giorno della settimana, ma la regola base è quella di variare le fonti di proteine includendo anche pesce, carne bianca, legumi e latticini magri per assicurarsi di ottenere una gamma completa di aminoacidi essenziali. Questo, senza dimenticare circa 70/80 grammi di pasta, riso o pane a pranzo e cena, senza ometterli di propria volontà ragione dalla propria dieta. I segreto alla fine è quello di seguire le dosi, non superare gli apporti calorici giornalieri e, non meno importante, mantenersi correttamente idratati.