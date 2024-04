Stanchezza e dolori ossei, da oggi mangia questo alimento: sparisce tutto in una settimana | Una svolta epocale

Combatti la stanchezza perenne e i dolori ossei con un semplice alimento: grazie a questa scoperta, ti sentirai pieno di energie.

Alle volte, la vita frenetica, con cui ci ritroviamo a fare i conti tutti i giorni, non ci permette di prestare attenzione al nostro benessere fisico e mentale. Siamo talmente impegnati da sottovalutare i primi segnali d’allarme e facciamo sempre più fatica a ritagliarci del tempo per prenderci cura di noi stessi.

Dopo un po’, però, la stanchezza inizia a farsi sentire sempre di più e, oltre che con questa, potresti ritrovarti a scontrarti anche con dolori di varia entità e di vario genere, come quelli ossei. In casi come questi, potresti ricorrere a integratori naturali, che rinforzano il tuo sistema immunitario e compensano le proprietà nutrienti che ti mancano.

Ma, la soluzione non si trova sempre in bibitoni o pillole. Infatti, ti suggeriremo un alimento che, se consumato nella giusta quantità, potrà essere una svolta epocale per combattere la stanchezza e i dolori. Lo avrai sicuramente assaggiato, almeno una volta nella vita, senza però, forse, essere mai stato a conoscenza delle sue proprietà benefiche. Ecco di cosa si tratta.

Una tira l’altra

L’alimento in questione è la mandorla. Questo seme oleoso del mandorlo può avere un dolce gusto o amaro, a seconda della varietà scelta. Quelle più diffuse, specialmente in Italia, sono quelle dolci, utilizzabili in diversi ambiti. Inoltre, esistono davvero tante tipologie di mandorla dolce, appartenenti a diversi punti del nostro Paese, dalla Sicilia alla Puglia, ma anche alla Francia, regione dalla quale proviene la pianta Ferragnes.

A parte la vastità di scelta, però, è stato documentato che questo alimento naturale sia fonte di moltissimi vantaggi per l’uomo. Le mandorle sono ricche di vitamine E e B, fibre, proteine, acido folico, calcio, magnesio, potassio, tutti nutrienti che contribuiscono al corretto funzionamento del nostro organismo. Inoltre, sono un’ottima fonte di grassi monoinsaturi, ovvero grassi sani che contribuiscono ad abbassare i livelli di colesterolo e a preservare la salute del cuore. Aiutano nel controllo del peso, hanno un basso indice glicemico e proteggono le cellule cerebrali dai danni causati dai radicali liberi. Ciò che, forse, ancora non sai, però, è che questo alimento è ottimo anche per la salute delle tue ossa e per combattere la stanchezza. Vediamo perché.

Mangia con gusto, mangia il giusto

I nutrizionisti consigliano di consumare tra i 25 i 30 grammi di mandorle al giorno, con lo scopo di godere di tutti i loro benefici, senza il rischio di assumere più calorie del previsto. Questo alimento, che la natura ci regala, è ottimo anche per rafforzare le ossa e i denti, in quanto ricco di calcio, magnesio e fosforo.

La vitamina E e i polifenoli, poi, aiutano a combattere lo stress ossidativo del corpo. Vivendo in un corpo più sano, terrai lontane quelle malattie croniche, come l’invecchiamento precoce, le malattie cardiache e migliorerai anche la salute della pelle.