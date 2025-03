Frigorifero, questa abitudine ti costa il 30% in più di corrente: in estate ti dissangua per completo

Altro che gas, se hai questa (pessima) abitudine rischi di pagare importi impensabili anche solo per la corrente: il colpevole è il frigo.

Non tutti sono stati cresciuti con una particolare consapevolezza riguardo al risparmio energetico.

Si tratta di una abitudine che sta entrando nelle case solamente da qualche decennio.

Oggi, fortunatamente, la sostenibilità ambientale è un tema centrale, pertanto si tende a fare maggiore attenzione.

Mettere in atto buone pratiche in termini di risparmio energetico, infatti, è l’ideale per il pianeta, ma anche per il nostro portafoglio. Ancora in troppi utilizzano il frigo così.

Frigorifero, se lo usi in questo modo rischi una batosta in bolletta – specie se in estate

Molto spesso ci capita di rimanere a guardare l’interno del frigorifero, forse nella speranza che sui ripiani compaia qualcosa di pronto e di buono. L’apertura della porta del frigo è un gesto che si compie diverse volte al giorno, specie in estate, quando molti più cibi devono esservi conservati per evitare il celere deperimento.

In virtù di questa abitudine diffusa quasi in tutto il mondo, è stato condotto un esperimento che è riuscito nell’intento di quantificare quanto, in media, questo gesto ripetuto influisca sull’importo della bolletta della corrente. A illustrare le metodologie e gli esiti dello studio è la testata xataka.com: per l’esperimento è stato scelto un frigorifero con una classe energetica alta (A+) e con un consumo nominale di 319 kWh all’anno. Utilizzando questo elettrodomestico, sono state contate tutte le volte in cui viene aperto in un lasso di tempo che va dalle 10 del mattino alle 10 del mattino successivo. Contestualmente, è stato anche segnato, grazie a un contatore, il consumo giornaliero. I risultati sono sorprendenti.

I risultati dell’esperimento sul frigorifero: ecco quanto spendi in più

La correlazione tra il consumo e l’apertura della porta del frigorifero è stata fondamentale per tirare la linea dei risultati. Questi elementi consentono ai consumatori di operare gli elettrodomestici con una maggiore consapevolezza.

Grazie ai dati raccolti, la testata è stata in grado di quantificare una percentuale di risparmio precisa che va a configurarsi se si apre meno volte il frigorifero. Ad esempio, se la porta viene aperta 25 volte al giorno, il consumo raggiunge un kWh al giorno; se la porta viene aperta meno di 18 volte, il consumo non supera gli 0,8 kWh. A livello di percentuale, dunque, si è in grado di affermare che non aprire spesso il frigorifero può portare a un risparmio energetico del 20%.