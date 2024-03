Gettoni d’oro, sai quanto valgono realmente quando vengono vinti? la cifra ti sorprenderà

Se ti sei sempre chiesto quale sia il vero valore dei gettoni d’oro, ecco qual è il suo vero valore, la cifra ti lascerà molto sopreso

Oggi basta accendere la televisione e seguire programmi come L’eredità, Affari Tuoi o ancora il Grande Fratello, per vedere come i vincitori dei giochi abbiano come premio i famosi gettoni d’oro.

Questo perchè, fino a qualche tempo fa, non era possibile il pagamento in contanti nei quiz televisivi, in quanto se così fosse stato, si sarebbe tratto di gioco d’azzardo (consentito solamente nei luoghi autorizzati).

La sentenza del Tar del Lazio del 16 ottobre 2018, però, ha rivoluzionato questa legge italiana e da adesso è possibile fare pagamenti in contanti come per il gioco del lotto e le lotterie nazionali. È però essenziale che i criteri di selezione e le modalità di accesso al gioco siano definiti in modo chiaro.

Nonostante questa decisione i premi nella maggior parte dei casi, continuano ad avvenire in gettoni d’oro anzichè euro. Questo tipo di pagamento va a discapito del concorrente perchè il valore di un gettone d’oro è inferiore a quello dei contanti. Ma quanto valgono quindi i gettoni d’oro? Lo vedremo nei prossimi paragrafi.

Gettoni d’oro: ecco cosa viene trattenuto

Il valore complessivo dei gettoni d’oro che vengono consegnati al vincitore è in grandi linee simile a quello del montepremi vinto, ma c’è una precisazione da fare: sulla vincita la rete televisiva trattiene immediatamente il 22% di IVA.

Quindi ad esempio, su un premio di 100 mila euro si ricevono gettoni d’oro per un valore totale di circa 82 mila euro (l’IVA, infatti, è pari a 18.032,79 euro).Da questo importo, inoltre, bisognerà sottrarre qualche altro migliaio di euro, che andrà “perso” con il passaggio da gettoni d’oro a euro.

Il valore dei gettoni d’oro in euro

In seguito ad una vittoria di un quiz televisivo, o di un reality, prima di ricevere subito il montepremi bisogna attendere dai 3 ai 6 mesi proprio in virtù dell’Iva al 22% vista in precedenza. Nello specifico, il vincitore, viene contattato dal banco metalli il quale gli comunica il numero di gettoni che gli verranno corrisposti e gli propone due scelta una è quella di cedere direttamente i gettoni d’oro al banco metalli, accettando però un’ulteriore trattenuta del 5%. Su un importo di 82 mila euro, quindi, se ne ricevono 77.900 in euro;

L’altra alternativa, è farsi spedire i gettoni a casa per poi rivenderli personalmente alla Banca d’Italia o alle gioiellerie autorizzate al ritiro dei gettoni (è presente un elenco nel documento di trasporto che accompagna il montepremi). Anche la spedizione però presenta un contributo che solitamente è gratuito sotto i 20 mila euro, mentre per gli importi superiori è di circa lo 0,15% del valore del montepremi.