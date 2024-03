Lavatrice, con questo trucco li ritrovi già stirati: ti basta premere un bottone

Dopo questi suggerimenti, butterai via il ferro da stiro: per dimenticarti dei vestiti stropicciati, ti basterà fare attenzione al lavaggio.

Stirare il bucato è, da sempre, uno dei passaggi più noiosi di tutte le faccende domestiche. Se anche tu sei uno di quelli che si ritrova con cataste di panni ammucchiati in un angolo, per mancata voglia di prendere il ferro da stiro, devi assolutamente provare con questi trucchetti.

Chiaramente, non tutti gli indumenti devono essere necessariamente stirati ma alcuni, più degli altri, tendono ad avere più pieghe una volta tirati fuori dalla lavatrice. Proprio per questo motivo, non demordere, perché da oggi finirai di sfuggire allo sguardo delle montagne di bucato che ti fissano e sistemerai il tuo armadio in un batter d’occhio.

Per farlo, ti basta seguire tutti i passaggi necessari ai fini di effettuare un lavaggio a regola d’arte, con tutte le accortezze del caso. Ti stupirai quando, tirando fuori gli indumenti, li troverai già stirati. Scopriamo insieme come fare.

I trucchi casalinghi per dire addio alle pieghe sugli indumenti

Uno degli errori più tipici, che non devi più commettere, è quello di sovraccaricare la lavatrice. Così facendo, i capi al suo interno non avranno abbastanza spazio per muoversi e, inevitabilmente, si formeranno delle pieghe che difficilmente riuscirai a rimuovere. Inoltre, fai ben attenzione a utilizzare sempre l’ammorbidente, in moda da ammorbidire le fibre dei tessuti e contrastare l’effetto stropicciato.

Un altro trucchetto casalingo che conoscono in pochi è quello di mettere uno o due cubetti di ghiaccio nel cestello, prima di avviare la lavatrice. Questo aiuterà i vestiti a uscire con meno pieghe, perché durante il lavaggio il ghiaccio si trasforma in vapore. È importante, anche, che la lavatrice venga svuotata immediatamente, così che i capi possano essere stesi e rimossi dal cestello, dove potrebbero acquisire anche un odore sgradevole di muffa. E poi, per quanto riguarda la centrifuga, segui questa indicazione.

Che centrifuga scegliere

Se non vuoi ritrovarti con dei capi completamente stropicciati, pieni di pieghe, ti basterà premere un bottone. Scegli una centrifuga di media potenza, come quella di 600 giri/min. e noterai subito una differenza stupefacente.

Quando stenderai gli indumenti, poi, scuotili energicamente prima di appenderli al filo, in modo tale da eliminare l’acqua in eccesso, eventuali pelucchi che si sono trasferiti durante il lavaggio da un capo all’altro e dare ai vestiti un effetto più stirato. Dì addio alle grinze e fallo senza l’utilizzo del ferro da stiro.