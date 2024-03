Google maps, con questo semplice trucchetto scopri subito dove si trova un’altra persona: i gelosi lo usano tutti

Il vero trucco per scoprire cosa accade nella vita di un’altra persona pare essere all’interno di Google Maps: tutto su questa funzione.

Come negarlo, la privacy è un argomento che ha sempre suscitato grande interesse e preoccupazione, sia nella vita reale che nel mondo virtuale. Tutti desiderano proteggere la propria privacy, ma allo stesso tempo c’è una sorta di fascino nel cercare di scoprire informazioni sulla vita degli altri, in particolar modo quella del partner. Nonostante ciò, è una realtà a due facce: da un lato, nessuno vuole essere spiato, ma dall’altro, molti provano il desiderio di spiare gli altri e scoprire i loro movimenti.

Ebbene sì, esiste un trucco che consente di conoscere la posizione esatta di un utente in tempo reale, e si può fare utilizzando un’applicazione ben nota a tutti: Google Maps. Questo strumento, che accompagna molti di noi da ben 18 anni, offre la possibilità di localizzare altri utenti, permettendo di monitorare ogni loro movimento.

Google Maps, quando la privacy diventa pubblica

Ci sarebbe da aprire un capitolo ben più ampio sulla questione del controllo verso un’altra persona, ma ci limiteremo ad osservare entrambe le prospettive. La ricerca talvolta è l’unica arma per scoprire qualcosa di cui si ha il sospetto; ma dall’altro lato, chi non vuole in alcun modo mettere in vetrina la propria privacy, la stessa potrebbe essere violata da applicazioni a cui non si nutre alcun sospetto. Vedendo entrambe le facce della medaglia, è bene sapere come funziona Google Maps, come espone la nostra posizione in tempo reale e, eventualmente, come placare lo sguardo di occhi indiscreti.

Posizione pubblica su Google Maps

Non tutti lo sanno, ma su Google Maps esistono sezioni simili ai social network, ossia la possibilità di seguire qualcuno, o di essere seguiti. Su quest’app però, questo può tradursi in un inseguimento vero e proprio. I nostri ‘followers’, infatti, hanno accesso ai nostri contenuti che comprendono la posizione attuale. La funzione può tornare utile per coloro che nutrono sospetti, ma si può essere anche soggetti a problematiche ben più serie come la gelosia compulsiva.

Detto ciò, per far sì che un utente non abbia più accesso a tali informazioni, in primo luogo aprite l’applicazione sul vostro smartphone e dirigetevi alla sezione ‘Seguiti e follower’. Qui potrete visualizzare gli account che vi stanno seguendo. Cliccate sull’immagine del profilo dell’utente e successivamente sui tre puntini in alto a destra. Da qui, selezionate l’opzione ‘Blocca utente’. In questo modo, l’eventuale osservatore seriale non potrà più visualizzare la vostra posizione, se non i contributi che avete condiviso su Google Maps, come recensioni e foto.