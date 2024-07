Gratta e vinci, se compri questo ogni 3 ne vinci sempre uno: è garantita la vittoria | Il tabaccaio li tiene sempre per se

Una classifica mette in luce quali sono i Gratta e vinci che hanno portato più vittorie nel 2024: le probabilità sono altissime.

Alla fine si sà, si gioca sempre per vincere. Per questo motivo, quando ci si trova di fronte alla vasta scelta di biglietti dei Gratta e vinci, sia in tabaccheria che online, la domanda che sorge spontanea è: quali sono i gratta e vinci che conviene comprare? Quali sono quelli più propensi a regalare una vincita?

A tal proposito, Scommesse.io ha redatto questa guida per aiutare i lettori a fare una scelta informata, basata sulle probabilità di vincita di questi popolari grattini. La classifica va ad analizzare i dieci gratta e vinci che si sono rivelati vincenti quest’anno e, un dettaglio interessante, è che c’è una forte correlazione tra il costo del biglietto e la probabilità di vincita.

Quali sono i Gratta e vinci più fortunati

Come già accennato, in linea massima, maggiore è l’investimento iniziale, maggiori sono le probabilità di ottenere una vincita, anche se ci sono significative differenze anche tra biglietti dello stesso prezzo. Ad esempio, il Nuovo Mega Millardario spicca nella categoria dei biglietti da 10 euro. Tuttavia, la classifica vede diverse soluzioni che vedono come ‘fortunati’ anche tagli da 5 euro. Ad ogni modo, in base ai dati registrati in questi mesi, i Gratta e vinci che hanno registrato più vincite nel 2024 sono:

Ultra Numerissimi: costo 20 euro, probabilità di vincita del 34.00% (1 ogni 2.94) Il Miliardario Maxi: costo 20 euro, probabilità di vincita del 33.41% (1 ogni 2.99) Nuovo 100x: costo 20 euro, probabilità di vincita del 33.09% (1 ogni 3.02) Nuovo Mega Miliardario: costo 10 euro, probabilità di vincita del 31.57% (1 ogni 3.16) Il Miliardario Mega: costo: 10 euro, probabilità di vincita: 28.87% (1 ogni 3.46) Prendi tutto: costo 5 euro, probabilità di vincita: 28.37% (1 ogni 3.52) Prendi tutto Scratch: costo: 5 euro, probabilità di vincita: 28.37% (1 ogni 3.52) Club Elegance: costo: 5 euro, probabilità di vincita: 28.37% (1 ogni 3.52) Bonus Tutto per Tutto: costo: 10, probabilità di vincita: 27.22% (1 ogni 3.67) Turbo Cash: costo: 10 euro, probabilità di vincita: 26.87% (1 ogni 3.72)

Come capire qual è il biglietto vincente

Sono molte le persone che si chiedono come vincere ai Gratta e vinci o come individuare i biglietti fortunati. È importante chiarire che credenze come la capacità di predire la vincita senza grattare il biglietto sono infondate. Tuttavia, alcune precauzioni possono aumentare le probabilità di successo.

In primo luogo, scegli con attenzione i biglietti basandoti su probabilità documentate e statistiche ufficiali. Poi, leggi le esperienze di altri giocatori per capire le probabilità di vincita associate a specifici tipi di biglietti. Infine, ma altrettanto importante, evita credenze non supportate da prove concrete, come il controllo di macchie o numeri di serie, che non influenzano le probabilità di vittoria effettive.