Lenzuola, non le devi lavare mai più a 40°: è un errore enorme | Da domani fai la lavatrice solo così

Se fai parte della categorie di persone che lava le lenzuola a 40 gradi, beh, dopo aver scoperto quello che succede cambierai abitudine.

Noi tutti amiamo avere sempre lenzuola fresche, morbide e profumate su cui avvolgersi in totale comfort. Tuttavia, quello che sfugge alla maggior parte di persone è che l’igiene delle stesse è altrettanto importante per preservare la salute di tutta la famiglia.

Le lenzuola, infatti, sono una parte essenziale del corredo da letto, con cui entriamo in contatto quotidianamente. Ecco perché non è solo importante che siano sempre pulite, ma anche che queste siano realmente igienizzate. Ma come fare per ottenere lenzuola davvero disinfettate? Quali programmi di lavaggio scegliere e quale detersivo usare? Il tutto, ovviamente, rispettando anche il tessuto con cui abbiamo a che fare.

La temperatura giusta per igienizzare le lenzuola

Partiamo dal presupposto che, per ottenere delle lenzuola davvero igienizzate, non basta scegliere la giusta temperatura, ma diverse accortezze come il detersivo, il modo in cui viene azionata la lavatrice e come vengono asciugate le lenzuola. Ma andiamo per ordine. Per quanto riguarda il lavaggio, dobbiamo fare un’accurata distinzione tra i vari materiali.

Per i completi in cotone o lino, si consiglia di lavare a 60 °C, una temperatura abbastanza alta da uccidere germi e batteri comuni. Le lenzuola colorate, invece, richiedono un lavaggio a 40 °C per evitare scolorimenti e preservare la vivacità dei colori. Se si hanno le lenzuola in seta, meglio un prelavaggio a mano seguito da un ciclo per capi delicati a 30 °C, senza centrifuga, per evitare di rovinare il tessuto.

Consigli aggiuntivi per l’igiene delle lenzuola

Come già accennato, utilizzare la giusta temperatura non basta per ottenere lenzuola igienizzate: ci sono altri accorgimenti che andrebbero seguiti. In realtà, non c’è alcun problema nell’utilizzare il detersivo abituale, ma se si desidera una maggiore azione disinfettante, è bene considerare la possibilità di aggiungere prodotti specifici che si possono versare direttamente nel cestello della lavatrice o nella vaschetta degli additivi.

Da evitare, invece, è la cattiva abitudine di sovraccaricare la lavatrice. Va bene ottimizzare, ma è necessario lasciare un po’ di spazio per garantire che il detersivo agisca efficacemente su tutte le lenzuola. La centrifuga, dal canto suo, andrebbe impostata a bassa velocità per lenzuola di cotone al fine di minimizzare il rischio di danneggiarle.

Una volta completato il ciclo di lavaggio, è necessario rimuovere prontamente le lenzuola dalla lavatrice per evitare la formazione di umidità che potrebbe favorire la crescita di batteri. Lo stesso vale per l’asciugatura: le lenzuola andrebbero stese in un luogo pulito e ben ventilato o, in alternativa, messe in asciugatrice.