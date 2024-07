Panni stirati senza ferro da stiro: ti bastano 3 minuti | Li avrai perfetti senza sbattimenti inutili

Dimentica il ferro da stiro e prova subito il metodo infallibile per rimuovere le pieghe dai vestiti: ecco come fare.

Stirare è, forse, una delle pratiche più noiose da fare in casa. Durante l’inverno, può essere quasi accettabile, ma in estate, con le temperature che salgono, diventa davvero insopportabile.

Passare ore davanti l’asse da stiro, solamente per indossare dei vestiti senza alcuna piega, non ne vale la pena. In molti, infatti, hanno già abbandonato il ferro da stiro, ma forse non conoscono ancora il trucchetto per avere comunque gli indumenti stirati.

Se non vuoi continuare ad avere pile di panni, lasciati su una sedia nella speranza che si stirino da soli o se non vuoi continuare a regalare i tuoi soldi a una collaboratrice domestica, che fa il lavoro sporco al posto tuo, è arrivato il momento di testare questo metodo infallibile. Esistono diverse pratiche che danno risultati ottimali, ma ce n’è una in particolare che ti stupirà. Vediamo di cosa si tratta.

Ferro da stiro bye bye

Dimentica il ferro da stiro e goditi la tua estate. Grazie ai trucchetti che stiamo per suggerirti, indosserai comunque abiti privi di stropicciatura, ma senza bisogno di sudare davanti l’asse da stiro. Il primo suggerimento che ti diamo è quello di prestare molta attenzione al tipo di lavaggio selezionato, in base al tipo di tessuto. Inoltre, è consigliabile ridurre il numero di giri della centrifuga, per avere meno pieghe sugli indumenti appena lavati. Quando stendi il bucato, poi, elimina le pieghe con le mani e appendilo in modo tale che le mollette non lascino segni.

Un altro sistema collaudato è quello del vapore. Appendi il capo da stirare in bagno, accanto alla doccia, apri il rubinetto dell’acqua calda e lascia che la stanza si riempia di vapore. Questo, insieme al calore, andrà ad eliminare le pieghe nel giro di circa 20 minuti. Nel frattempo, potrai farti una bella doccia e rilassarti, perché ci sarà qualcun altro che farà il lavoro al posto tuo. In inverno, se non vuoi sprecare acqua inutilmente, puoi sfruttare il calore dei termosifoni. Ma, c’è poi un altro trucchetto che ti stupirà e che risolverà il tuo problema nel giro di pochissimi minuti.

Un perfetto sostituto

Forse, ancora non lo sai, ma in casa hai il perfetto sostituto del ferro da stiro. Si tratta dell’asciugacapelli, che elimina anche le pieghe più ostinate. Inumidisci leggermente il tessuto e dirigi il getto di aria calda in quella direzione, alla massima potenza.

In pochi minuti, aiutandoti anche con le mani, vedrai le pieghe scomparire e le fibre dei tessuti si distenderanno per bene, come se avessi utilizzato il ferro da stiro.