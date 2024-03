I segni dei ladri sulle porte, ecco come fanno a riconoscere dove rubare: controlla subito sulla tua | Se ci sono chiama la polizia

I ladri agiscono in vari step per attuare il furto in un’abitazione: i segni sulla porta da non lasciar passare inosservati.

Da diverso tempo si parla di come i furti in casa non avvengono in un solo passaggio, ma dopo uno studio accurato delle abitudini, nonché le caratteristiche di chi vi abita. Sebbene possa sembrare una leggenda metropolitana, i ladri sono soliti lasciare segnali a chi dovrà successivamente attuare il colpo. Spesso prendono un condominio o una zona di riferimento, dando indicazioni su come comportarsi in ogni abitazione.

Da tempo tale tattica è stata scovata dalle forze dell’ordine, ma la semplicità con cui vengono fatte queste incisioni è talmente fuorviante da non accorgersi nemmeno che l’usura sia dovuta ad un segnale. Nonostante ciò, è bene capire nel dettaglio come riconoscere i segnali, così da prevenire un’ipotetico furto presso la propria abitazione.

I segnali dei ladri

I messaggi in codice dei ladri sono principalmente attuati da individui dell’est, spesso zingari. Le zone da controllare, in realtà sono molteplici e non riguardano solo la porta di casa: spesso vengono incisi sui citofoni e muri adiacenti all’abitazione. Nonostante sembrino dei normali graffi, nascondono dei codici ben precisi.

Citando i più comuni, possiamo elencare un triangolo: ciò significa che in casa vi abita una ‘donna sola’. D’altro canto, un cerchio significa ‘inutile insistere’, mentre il segno con due pallini sopra e due sotto, vale a dire ‘buona casa da derubare’. Ma c’è di più: se i pallini diventano 5 (due sopra e due sotto), la casa appare eccellente per i ladri.

Se vediamo questo segno /// vale a dire che l’abitazione è già stata visitata, mentre le lettere significano il periodo migliore per colpire: es: AM pomeriggio, M mattina, N notte e D domenica. La C, invece, vale a significare ‘casa ricca’.

Cosa fare in caso si trovi un segno sulla porta

Come accennato in precedenza, non sempre è semplice captare tali segnali, poiché fatti in maniera imprecisa, tanto da passare inosservati. Tuttavia, con una buona attenzione è possibile intercettarli, così da prevenire il furto. Una volta accorti di tali simboli, soprattutto se indicano dettagli preoccupanti come un ipotetico via libera alla casa, è bene contattare le autorità così che mettano sotto controllo la zona.

Anche banali segnali, come due linee orizzontali tra cui quella sopra obliqua, (che indica la presenza di un cane), vanno segnalati alla polizia, poiché i ladri potrebbero agire semplicemente considerando la presenza dell’amico a quattro zampe.