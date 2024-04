Lavatrice, la devi fare solo in questo preciso orario: in 6 mesi recuperi un sacco di soldi | Ecco perchè

Usare la lavatrice ad un oraro specifico può realmente fare la differenza sull’importo finale della propria bolletta.

Negli ultimi anni, la popolazione ha capito l’importanza del risparmio, ma questo a seguito di diversi eventi che hanno segnato significativamente l’economia. Se da una parte a gravare è la tanto temuta inflazione, parola diventata oramai di dominio pubblico, dall’altra i costi delle utenze domestiche hanno dato una scossa al cittadino e alle famiglie italiane.

Non si è trattato di semplici aumenti, ma di veri e propri stravolgimenti. Ora, nella speranza che (almeno per quanto riguarda le bollette) la situazione si assesti, l’abitudine del risparmio non deve comunque venire a mancare. Questo a partire dall’utilizzo della propria lavatrice.

Lavatrice Vs consumo

Partiamo dal presupposto che la lavatrice è uno degli elettrodomestici che consumaano maggiormente in una casa; questo in proporzione alle proprie abitudini e il numero di componenti. Tuttavia, per ridurre la bolletta energetica, è possibile sfruttare le fasce orarie dei contratti energetici.

Per capire meglio la questione, è bene comprendere alcuni semplici concetti, a partire dalle sopra citate fasce orarie. La F1, per esempio, è la più costosa: va dalle 8 alle 19 nei giorni lavorativi; la F2, invece, include le ore serali e mattutine; e infine la F3, che va dalle 22 alle 7. La più economica? Indubbiamente la F2.

Lavatrice di sera: l’enorme risparmio in bolletta

In buona sostanza, l’orario migliore per fare la lavatrice è la sera. In questo modo è possibile risparmiare sull’energia semplicemente evitando le ore di punta, quelle in cui la maggior parte di persone accendono l’elettrodomestico.

Sebbene possa sembrare una pratica ‘scomoda’ per certi versi, basta avviare la lavatrice di sera (prima delle 22, orario il quale passa in F3). Questo, tenendo conto del tempo di lavaggio. Per quanto riguarda un livello più organizzativo, è sufficiente stendere il bucato la mattina seguente, possibilmente svuotando la lavatrice una volta completata onde evitare accumulo di umidità e conseguenti batteri nel bucato.

Inoltre, è consigliabile coordinare l’accensione degli altri elettrodomestici durante la serata per evitare sovraccarichi sulla rete elettrica: in questa fascia oraria l’energia è più debole. Nonostante ciò, la regola della sera vale anche per altri elettrodomestici come lavastoviglie, forno elettrico e quant’altro.

In buona sostaanza, il consiglio è quello di adottare abitudini di consumo responsabili. Infine, per ottimizzare i costi, anche gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica possono contribuire notevolmente al risparmio energetico collettivo e, ovviamente, ad una bolletta più leggera.