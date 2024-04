Smartphone, per risparmiare batteria ti basta attivare questa impostazione: da ora ti dura il doppio | Non lo devi più ricaricare

Esiste un’impostazione che permette di risparmiare fino al 50% di batteria senza alcuna rinuncia: ce l’hanno quasi tutti gli smartphone.

La durata della batteria del proprio smartphone è un tasto dolente per milioni di utenti che ogni giorno si interfacciano con questo problema. Sono molte le ragioni per cui il dispositivo si scarica facilmente: in primo luogo, ovviamente, a causa del nostro frequente utilizzo. Oltre a questo, le app come ‘Google Play Service’, contengono al loro interno autorizzazioni per lavorare in background anche quando sono chiuse, contribuendo così al dispendio di energia.

Ne potremmo citare molte altre, ma a venire in aiuto ai possessori di smartphone è una preziosissima impostazione che consente di preservare la batteria indipendentemente dal nostro utilizzo. Si tratta di un’opzione vantaggiosa poiché non va ad interferire con le normali funzioni, ma con il dispendio energetico dei pixel, coloro che generano colore al nostro schermo.

‘Dark-mode’, la funzione degli smartphone per far durare la batteria due volte più a lungo

Possiamo chiamarla ‘Dark-mode’, o più banalmente ‘modalità scura’, ma quello che importa è la sua preziosissima funzione: utilizzare tonalità scure per far risparmiare energia al proprio smartphone. Attivando questa modalità, lo sfondo diventa nero e le scritte bianche, creando un effetto opposto al tradizionale ‘tema chiaro’.

Come accennato, uno dei principali vantaggi della modalità scura è il risparmio energetico del display, che si traduce in una maggiore autonomia della batteria, soprattutto per dispositivi con schermi OLED. Questo avviene perché i pixel neri su uno schermo OLED consumano meno energia rispetto ai pixel luminosi. Tuttavia, il reale risparmio energetico dipende dalla luminosità del display e, ovviamente, dall’implementazione della modalità scura da parte degli sviluppatori.

Ad ogni modo, questa funzione si rivela davvero essenziale. Basti pensare alle lunghe giornate fuori casa quando diventa necessario che la batteria resista almeno sino alla sera.

Occhi al riposo e sguardo più sano

Oltre a giovare di una batteria più duratura, la modalità scura contribuisce anche a ridurre l’affaticamento degli occhi, specialmente quando si utilizza il dispositivo in ambienti poco illuminati con luminosità elevata dello schermo. Capita spesso di sentire lo sguardo affaticato dalla luce intensa; in questo caso il nostro schermo potrebbe esserne la causa. Oltre ad abbassare la luminosità e inserire la luce gialla (ossia quella che va a contrastare il filtro blu), può tornare utile attivare questa impostazione.

Insomma, in questo modo si può giovare di due benefici in uno, salvaguardando la batteria del proprio telefono, ma anche la propria salute.