Mozzarella di Bufala, hai sempre sbagliato: da domani devi conservarla così: il sapore rimarrà lo stesso

Se anche tu ami le mozzarelle di bufala ma non sai come conservarle per preservare la loro bontà, ecco la soluzione: scoprila subito.

La mozzarella di bufala è uno dei latticini più amati dagli italiani. La sua bontà riempie le tavole e mette d’accordo tutti, grandi e bambini, sconfinando anche negli altri Paesi che ci invidiano le squisitezze della nostra terra. Le sue origini appartengono al meridione e i suoi usi, in cucina, possono essere diversi perché la mozzarella di bufala è un po’ come il nero: sta bene su tutto.

Immagina una giornata calda d’estate, poca voglia di cucinare e zero idee. Una mozzarella di bufala può salvare la tua giornata, grazie a qualche fetta di pomodoro e qualche foglia di basilico. Gusterai un’ottima caprese, leggera e con alimenti di qualità. Inoltre, questo latticino si presta benissimo ad accompagnare sia carne che verdure ed è perfetto sia cotto che crudo.

La sua è una bontà che arriva dal lontano Settecento, periodo nel quale veniva consumata spesso. In particolare, la famiglia Borbone decise di allevare bufale in un caseificio nei pressi della Reggia di Carditello, proprio per avere sempre a disposizione mozzarelle fresche. Se anche tu sei un amante di questa delizia, scopri come conservarla. Se non presti attenzione, potresti comprometterne il gusto. Vediamo insieme come fare.

Come conservare le mozzarelle di bufala nel modo corretto

La regina della cucina italiana, che alla fine degli anni Novanta ha ottenuto la sigla D.O.P., è un vero simbolo della regione Campania, ma è diffusa in tutta Italia e non solo. Ciò che forse non sai, però, è che esiste un modo corretto per conservarla in modo tale da preservarne il gusto. Infatti, acquistando le mozzarelle al supermercato o in un caseificio, potrebbe capitare che ne avanzi qualcuna.

Ovviamente, potresti consumare ciò che avanza anche nei giorni successivi, ma solo se riponi le mozzarelle nella loro confezione originale. Durante i mesi invernali, riponi le mozzarelle in una ciotola con acqua tiepida, mentre in estate riempie la ciotola con acqua fredda. Attenzione a non commettere il classico errore di mettere le mozzarelle di bufala in frigorifero, poiché potrebbe alterarsi il gusto e la consistenza originari.

Un consiglio per la tua cucina

Dentro la confezione in cui ci sono le mozzarelle di bufala c’è un’acqua lattiginosa, chiamata liquido di governo. Questo mantiene la mozzarella idratata e morbida fino al momento del consumo.

Quando, però, rimuovi le mozzarelle dalla confezione, non riporre di nuovo quelle avanzate del liquido, ma utilizzala piuttosto per la preparazione di qualche ricetta appetitosa.