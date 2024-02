Bancomat, non usare il contactless mai: con questo trucco ti rubano 30€ dal conto

Attenzione alle insidie che si nascondono dietro alle nuove tecnologie: non sempre il contactless è la scelta giusta.

La tecnologia ha portato beneficio a gran parte delle aree della società umana, e tra queste c’è anche il settore finanziario, che è stato rivoluzionato non poco non solo dalla rete, ma anche dalle opzioni contactless.

Soprattutto, il contactless è molto pratico visto che quando giungiamo a pagare o a prelevare, può capitare di avere molte mani impegnate, oppure di essere in possesso di una carta di credito in sola versione digitale, presente, quindi sul cellulare.

Anche l’home banking è stata una rivoluzione non da poco per gli utenti che usano prodotti bancari come fondi o conti correnti: è possibile, infatti, gestire tutto o quasi proprio da casa o persino da proprio smartphone in modo super comodo, grazie a espedienti come le chiavette con dei codici temporanei o la verifica in due passaggi.

Da oggi, però, ci sono delle novità in merito al contactless: sembra che nasconda dei pericoli che non sono noti a tutti, ecco perché è meglio non utilizzarla.

Insidie nascoste: pericoli del contactless

Sembra che proprio ultimamente ci sia una connivenza tra le persone che hanno subito truffe sulla propria carta di credito e coloro che avevano da poco utilizzato il metodo contactless per pagare.

Il problema è che per procedere a pagamenti con il contactless non serve nemmeno digitare il PIN della carta a meno che non si giunga a spendere oltre i 30 euro: questo, anche se è più comodo, costituisce un forte rischio nei confronti di possessori di carte di credito contactless.

Una tecnologia da perfezionare?

Probabilmente sarebbe bene aggiungere delle misure di sicurezza per fare sì che, nel caso di perdita della carta, ad esempio, sia impossibile spendere l’intero patrimonio senza PIN 30 euro alla volta.

Non solo: i criminali che eseguono questo tipo di truffe sono aggiornati eccome, infatti si muniscono di un POS portatile attraverso il quale possono eseguire numerose transazioni da 30 euro l’una per svuotare tutta la carta di credito. Per evitare che questo possa accadere, un metodo “artigianale” è quello di coprire la carta con delle fascette isolanti che non permettono l’utilizzo di questo metodo contactless senza che ce ne accorgiamo.