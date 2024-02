Lidl, la pasta che vendono non è fatta da loro: se leggi il retro del pacco lo dice chiaramente | Non crederai ai tuoi occhi

Ormai realtà consolidata, il supermercato Lidl è apprezzato da moltissimi consumatori. Ma dove producono veramente la pasta che vendono?

Nato come un discount, oggi Lidl non può essere quasi più considerato tale, tanta è la presenza sul territorio nazionale e la qualità dei prodotti.

Sempre più italiani, e non solo, essendo un marchio tedesco, scelgono di acquistare i loro prodotti. L’apertura del primo punto vendita nel nostro Paese risale al 1992, e da allora la cifra è cresciuta a oltre 730 punti vendita, che danno lavoro a più di 21mila collaboratori.

E non deve spaventare il fatto che sia un discount, poiché a dispetto dai prezzi più che concorrenziali i prodotti venduti sui suoi scaffali spesso nascondono delle sorprese.

Di grande qualità, non tutti sono prodotti direttamente da Lidl. Se acquisti un pacco di pasta per esempio, potresti restare stupito nel leggere in etichetta la sua provenienza. Scopriamo qualcosa di più.

Lidl: dove viene prodotta la pasta che vende

Spendere meno non vuol dire certo rinunciare alla qualità dei prodotti, e questo lo sanno bene i milioni di italiani che ogni giorno si recano a fare la loro spesa nei punti vendita Lidl. Di contro molte persone sono ancora convinte che discount sia sinonimo di prodotto scarso, e che pagare di più per un marchio noto sia invece indice di qualità.

Senza sapere che invece molte volte ci siano degli accordi commerciali tra i produttori anche prestigiosi e i punti vendita. E il Lidl ne è un esempio lampante.

La verità che non ti aspetti

Se anche tu hai visitato un punto vendita Lidl almeno una volta ti sarai reso conto del prezzo basso di molti prodotti tra cui la pasta. E ti sarai chiesto cosa c’è dietro: come fanno a vendere un prodotto di qualità a un costo di diverse decine di centesimi più basso rispetto ai marchi più noti? È davvero un prodotto di qualità?

I marchi più diffusi che troviamo in questo discount sono Combino, De Luxe, Nonna mia e Italiamo, tra gli altri. Ma hai mai letto con attenzione le etichette dei pacchi di pasta venduti al Lidl? Quelli che leggi in grande sono solo i nomi delle aziende che confezionano, ma la produzione è affidata quasi sempre ad altre anche rinomate. Queste abbattendo i costi di pubblicità e confezionamento riescono a mantenere una ottima qualità ma con prezzi concorrenziali. Qualche esempio? Il sacchetto da 2 kg di riso Robigna in realtà é prodotto da Scotti. Questo discorso ovviamente vale anche per altri prodotti, per esempio i savoiardi e gli amaretti Lidl sono prodotti da Vicenzi. Scommettiamo che da oggi farai più attenzione all’etichetta, vero?