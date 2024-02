Isee, su questi beni puoi non pagare le tasse e non lo sai: non dichiararli

È partita la richiesta del nuovo Isee, ma forse quello che non sai è che non devi dichiarare proprio tutti i tuoi beni, puoi evitare di pagare le tasse su alcuni.

Ad ogni inizio anno i cittadini che hanno bisogno di alcune agevolazioni e bonus sanno che devono richiedere un nuovo Isee, che scade il 31 dicembre.

Per poter richiedere l’Isee occorre presentare la Dsu, Dichiarazione Unica Sostitutiva, un documento nel quale vengono indicate tutte le informazioni di chi ne fa richiesta, ovvero la situazione reddituale e patrimoniale.

Sulla base di quanto dichiarato verrà poi calcolato l’Isee, che racchiude la situazione economica familiare. Attraverso esso si può accedere a tutta una serie di bonus e agevolazioni offerte dallo Stato che vanno dai bonus per i servizi elettrici e gas fino a quelli per i figli. Mensa scolastica, libri, borsa di studio.

Ma cosa dichiarare? Lo sapevi che puoi evitare di dichiarare alcuni beni e pagare così meno tasse? Vediamo quali sono.

Isee: cosa puoi non dichiarare

Per ricevere dei bonus ovviamente devi avere una determinata situazione reddituale poiché possono accedervi solo i nuclei familiari con Isee basso, ovvero entro una certa soglia. Quindi in fase di compilazione della Dsu occorre prestare molta attenzione ai beni dichiarati.

Perché ce ne sono molti che pur avendo grande valore non vengono considerati, e nemmeno alcuni redditi. Mentre per altri si potrebbe creare confusione. Per esempio l’assegno ordinario di invalidità va dichiarato poiché viene calcolato sui contributi versati, rientra quindi nelle prestazioni previdenziali.

I beni su cui puoi risparmiare

Non a caso abbiamo fatto il precedente esempio poiché al contrario i trattamenti assistenziali (e non previdenziali) erogati agli invalidi non devono essere dichiarati nell’Isee. Per quanto riguarda gli immobili, nemmeno questi sono da dichiarare se se ne possiede solo la nuda proprietà. Ovvero non vi si può abitare poiché di fatto questo diritto appartiene ad altri. Sarà chi gode dell’usufrutto, ovvero del diritto di abitarvi, a doverlo dichiarare nella Dsu. Non devi dichiarare nemmeno opere d’arte, gioielli e preziosi per quanto di valore elevato.

Spostiamoci nel campo dei motori. Fino ad una cilindrata di 250 cc i ciclomotori, che possono essere a due o anche a tre ruote, non vanno dichiarati, al contrario di autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da diporto. Infine non includere nel calcolo per l’Isee nemmeno i fabbricati agricoli come ad esempio capannoni atti alla custodia di macchinari, o per il ricovero degli attrezzi.