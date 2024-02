71€ per la pizza e dopo esce fuori l’impiccio: figura di cioccolata per il famoso medico Italiana

Un’incredibile storia ha visto protagonista un famoso medico italiano, quello che gli è successo è davvero incredibile

Matteo Bassetti, classe 1970, è un noto medico italiano, laureato all’Università di Genova nella quale si è specializzato anche in Malattie infettive.

Bassetti dal 2011 al 2019 diviene direttore della clinica Malattie infettive dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, Professore associato di Malattie infettive all’Università di Udine e Direttore della scuola di specializzazione in Malattie infettive e tropicali dell’Università di Udine.

Nel 2019 Bassetti ricopre la carica di direttore della Clinica Malattie infettive dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova, Professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Genova e direttore della scuola di specializzazione in Malattie infettive dell’Università di Genova. Dal 2018 è stato anche coordinatore della rete infettivologica regionale del Friuli Venezia Giulia.

Il medico, protagonista delle cronache mediatiche legate al Covid, è tornato a far parlare di sè ma questa volta per un argomento nettamente distante dalla medicina.

Una brutta esperienza per il dottor Bassetti

Attraverso un post pubblicato sui suoi profili social, Bassetti ha voluto raccontare il viaggio da incubo fatto in nave mentre ritornava dalle vacanze trascorse in Sardegna insieme alla sua famiglia. Il medico racconta l’ora e mezza di attesa per salire sulla nave, infatti pare che la famiglia si sarebbe dovuta imbarcare alle 21:30, anche se è riuscita a salire a bordo solo alle 23.

La prima spiacevole sorpresa, o forse sarebbe più corretto dire la seconda dopo l’attesa, è stata la cabina. Secondo l’uomo un “vero incubo”, ed in effetti dalle foto che ha mostrato si vedono capelli e peli sui sanitari, in uno stato igienico non ottimale. Vista l’ora la famiglia cerca di spostarsi al ristorante della nave per mangiare qualcosa, ma qui arriva un’altra brutta notizia perché l’orario di chiusura era alle 23. Da qui ne nasce una discussione prima con il cameriere e poi con il commissario di bordo che si conclude in un nulla di fatto.

71 euro per una pizza: lo scontrino assurdo di Matteo Bassetti

Il medico si è sfogato durante con un suo post pubblicato su Facebook dove accusa pesantemente la nave Aki della compagnia Moby in servizio dal porto di Olbia a quello di Genova. Bassetti sostiene di aver pagato circa 1300 euro per un viaggio di andata e ritorno con auto e cabina per poi vedersi negati alcuni servizi essenziali.

Dopo la possibilità negata di accedere al ristorante il medico ha così ripiegato acquistando “9 tranci gommosi e unti, indegni di chiamarsi pizza” per la modica cifra di quasi 71 euro. In realtà analizzando in dettaglio i 9 tranci sono stati pagati 6,90 euro ciascuno a cui si aggiungono 4 bottigliette d’acqua da 2,20 euro l’una. Purtroppo non esiste un tariffario nazionale per i tranci di pizza e in alcuni luoghi, come la nave, i prezzi possono essere anche molto elevati rispetto al normale.