Obbligo enorme, dalle 18 senza queste non puoi circolare: i controlli sono a tappeto

Novità in merito alle disposizioni di questi strumenti legati alla circolazione in strada: ecco cosa sta accadendo.

Sono tantissime le regole da rispettare quando si è in strada con il proprio mezzo di trasporto privato: l’automobile, innanzitutto, deve avere tutti i documenti aggiornati e in piena regola.

Basti pensare alla tassa di circolazione, il bollo, che deve essere regolarmente pagato, oppure all’assicurazione, obbligatoria, anche essa regolarmente stipulata e in piena regola con tutte le normative vigenti.

Non solo, anche il libretto della macchina deve mostrare che la revisione sia stata regolarmente portata a termine: questa operazione deve essere completata ogni due anni, previa una multa salatissima. Vi sono tanti obblighi proprio per garantire la sicurezza di chi popola la strada il più possibile, senza lasciare nulla di non supervisionato.

In questi giorni, però, si pone l’accento su un altro obbligo che si configura nel funzionamento regolare di una delle tecnologie inerenti al proprio mezzo, autovettura o ciclomotore che sia. Vediamo di cosa si tratta e cosa rischiamo se non è in regola.

Un elemento fondamentale contro i rischi

Potrebbe sembrare ovvio oppure insignificante, eppure molto spesso si rischia di trascurare quello che potrebbe sembrare un dettaglio e invece non lo è: parliamo del corretto funzionamento delle luci dell’automobile.

Infatti negli ultimi tempi le regole in merito alle luci si sono inasprite, pertanto è necessario porre una maggiore attenzione verso il loro funzionamento e il loro utilizzo. Tra le regole più importanti c’è quella che riguarda la fascia oraria in cui l’accensione è obbligatoria.

I fari dell’auto, una sicurezza

La normativa prevede che i fari della macchina vengano accesi a partire dalle 18.00 di ogni giorno: i motivi sono diversi, soprattutto due spiccano tra gli altri.

La prima ragione che vede fondamentale l’accensione dei fari risiede nella migliore visione che questi ultimi consentono al guidatore visto l’avvicinarsi della notte; la seconda risiede nel fatto che allo stesso tempo la vettura può essere individuata più facilmente sia dagli altri automobilisti che da eventuali pedoni. Si tratta di un piccolo sforzo per fare sì che la sicurezza di tutti gli individui coinvolti della viabilità resti sempre una priorità: in fondo, per accendere i fari basta un click, ed evita anche all’automobilista di incorrere in eventuali sanzioni.