Nuova tecnica di furto, rubano a tutti proprio questa cosa: in 2 minuti la portano via | Rimani a piedi per un mese

Il furto dell’auto sembra essere passato di moda; ad oggi i malviventi smontano un pezzo ‘pregiato’ dell’auto: le segnalazioni frequenti.

Perché scomodarsi nel rubare un’automobile quando per fare una buona entrata è sufficiente – si fa per dire – smontare un pezzo annesso al veicolo? Questo è quello che sta accadendo in questo periodo in Italia, dove il malvivente medio predilige maggiormente entrare in possesso di piccole parti dell’auto, piuttosto che girare con veicoli fino ad un ipotetico luogo ‘sicuro’, con il rischio di essere fermati nel tragitto.

Tutto ciò che hanno bisogno è di tanta indiscrezione, nonché le condizioni ideali per agire. Solitamente chi è esperto in queste pratiche, attua metodi più disparati, agendo addirittura sotto gli occhi increduli del proprietario dell’auto. Tuttavia, in situazioni tranquille tipo la notte, magari in un parcheggio isolato, può diventare semplice, nonché più indiscreto fuggire con un pezzo dell’auto, soprattutto se si ha l’abilità di smontare il tutto in pochi minuti.

Il pezzo dell’auto prediletto dai malviventi

L’attività dei ladri è variegata, con alcuni che si affidano alla tecnologia per aggirare i sistemi di sicurezza delle auto moderne, mentre altri approfittano della disattenzione dei proprietari per compiere i furti. Tuttavia, è importante notare che gli stessi spesso non si prendono la briga di rubare l’intero veicolo, ma mirano invece a parti specifiche che possono essere facilmente smontate e rivendute.

Recentemente, alcune parti dei veicoli sono diventate particolarmente ricercate dai malintenzionati. Tra queste, un elemento fondamentale che non possiamo permetterci di perdere quando siamo alla guida: il volante. Questa parte del veicolo, ricca di componenti elettronici, solitamente rappresenta un pezzo di valore notevole sul mercato dei ricambi.

I ladri si concentrano spesso sui volanti delle auto tedesche, poiché sono conosciuti per la loro complessità e per l’alta qualità dell’elettronica integrata. Una volta entrati nell’abitacolo del veicolo, i ladri smontano con cura il volante per evitarne l’attivazione dell’airbag interno. Oltre ad un fattore economico, la vera briga sta nel fatto che la sostituzione di un volante rubato può richiedere mesi a causa della scarsità di componenti elettronici disponibili sul mercato.

Come difendersi dai furti d’auto

Di fronte a questa minaccia a quanto pare sempre crescente, è essenziale che i proprietari adottino misure efficaci per proteggere le proprie auto. Questo potrebbe includere l’installazione di sistemi di sicurezza aggiuntivi, il parcheggio in luoghi ben illuminati e sorvegliati, e l’utilizzo di dispositivi antifurto avanzati. Inoltre, è importante essere consapevoli dell’importanza di mantenere la propria auto sempre sotto controllo e di segnalare tempestivamente eventuali attività sospette alle autorità competenti.