Test visivo, solo il 7% della popolazione capisce le differenze tra le due immagini: se ci riesci anche tu sei un genio

Per svolgere questo test visivo è necessario mettere bene a fuoco le due immagini che, seppur simili, nascondono più di una differenza.

Il vasto mondo del web ci mette spesso davanti a divertenti test come questi, di logica o visivi. Nel caso di quest’ultimo, l’immagine mostra una donna bellissima con un velo in testa che, seppur appaia uguale anche nella seconda rappresentazione, nasconde alcune differenze.

C’è un abisso tra guardare ed osservare, così come sentire ed ascoltare veramente: quante volte avrai sentito frasi come queste nella tua vita. I test visivi sono indubbiamente degli ottimi allenatori della vista, dove la capacità di osservazione gioca un ruolo rilevante. Seppur immagini come queste siano molto importanti a livello cognitivo, la curiosità di sfidare se stessi le rende un’ottima fonte di intrattenimento. Insomma, non ci resta che osservare e trovare la soluzione, magari con qualche indizio che può tornare utile.

Test visivo della donna di ghiaccio: osserva i dettagli

Come possiamo vedere, l’immagine in questione mostra una bellissima donna con un trucco importante e due occhi color ghiaccio che non possono fare altro che catturare l’attenzione. La bellezza di questa donna è sicuramente magnetica, nonché i dettagli sono molti: il velo, lo sguardo, il tatuaggio sul volto e chi più ne ha più ne metta.

Proprio in merito al tatuaggio, è impossibile non notarlo come prima differenza lampante. Eppure, questa non è l’unica. Che dire, non resta che aguzzare lo sguardo e dopo aver guardato l’immagine nel suo complesso, entrare più nel dettaglio.

Per semplificare il gioco a cui solo il 7% delle persone riesce a trovare una soluzione, non mettiamo limiti di tempo. Con un po’ di pazienza sarà possibile arrivare alla soluzione, ma non vi sveleremo nemmeno il numero di differenti presenti nell’immagine. Troppo difficile? Nessun problema, nell’immagine qui sotto sveleremo la soluzione; ma prima di ciò, non vale la pena provare?

Test visivo della donna di ghiaccio: la soluzione

Ebbene sì, è stato più difficile di quanto si possa immaginare. Nella seconda immagine manca un orecchino dall’orecchio sinistro della ragazza, mentre nell’altra è presente. Guardando sopra al gioiello al centro della collana, si nota che in un’immagine un ornamento sale verso l’alto, mentre nell’altra no.

Se sei riuscito a trovare tutte e tre le differenze, complimenti! Nel caso in cui tu non ce l’abbia fatta, nessun problema: come detto in precedenza, questi giochi sono una pura fonte d’intrattenimento e non hanno alcuna correlazione al quoziente intellettivo. Però, se dobbiamo dirla tutta, per allenare le tue abilità visive non ti resta che sfidarti spesso con giochi come questo.