Patente di guida, da mezzanotte scatta il nuovo obbligo stringente: multano chiunque | Situazione inverosimile

E’ arrivato un nuovo obbligo per i guidatori, per i trasgressori le multe sono salitissime: ecco di cosa si tratta

Le norme del Codice della Strada sono moltissime e tutte tendono a precisare quali sono i doveri degli automobilisti e di tutti colori che circolano su strada.

L’obiettivo comune a tutte le regole è quello di garantire la massima sicurezza con l’imposizione di comportamenti standard di coloro che sono alla guida di mezi a motore come auto o camion.

Molte volte però, tali prescrizioni non bastano e necesittano di un’integrazione tale da adattarsi al Cds e alle mutevoli condizioni di circolazione dei veicoli. Soprattutto negli ultimi anni, questa situazione si è potuta constatare con l’arrivo di mezzi che prima raramente si vedevano in giro.

Altro argomento molto delicato e affrontato dalle nostre istituzioni è quello riguardante alcune categorie di automibilisti che rappresentano il 25% di coloro che sono coinvolti in sinistri stradali. Per questo motivo è arrivata una norma diretta a colpire proprio tale gruppo.

Sinistri stradali in aumento: norme di sicurezze più rigide

Sono sempre più frequenti gli incidenti mortali che avvengono sulle strade dove tra le vittime principali risultano esserci i giovani. Qualcuno le ha definite “stragi del sabato sera” perchè nella maggior parte dei casi avvengono al ritorno dalle discoteche o da locali notturni.

Secondo una statistica riportata dall’ISTAT infatti, i decessi stradali costituiscono una delle cause di morte dei giovani tra i 15 e i 24 anni. Sempre dall’indagine è emerso che la quota maggiore di incidenti in cui sono coinvolti giovani tra i 18 e 21 anni è concentrata nelle ore notture. Tra i fattori più comuni che sono alla base di queste tragedie c’è quasi sempre un eccesso di velocità o comunque negligenza da parte del guidatore. Per questo motivo sembrano essere sempre più urgenti i provvedimenti da prendere per evitare tutto ciò. Nello specifico, da mezzanotte partirà una nuova normativa. Scopriamo in cosa consiste.

La nuova normativa: ecco cosa cambierà

Le nostre istituzioni sono sempre al lavoro per apportare le giuste modifiche alle regole che governano i comportamenti degli automobilisti per strada. Soprattutto negli ultimi mesi infatti abbiamo visto una particolare attenzione ad alcune riforme del Codice della strada che dovrebbero essere attive nei prossimi mesi.

Come anticipato, i più coinvolti negli incidenti stradali sono giovanissimi e neopatentati che hanno ottenuto la patente da meno di 3 anni. Sono proprio quest’ultimi al centro di questa nuova proposta che dovrebbe del tutto vietare la circolazione di un neopatentato con a bordo più di un passeggero. La norma sarà attiva solo nelle ore notturne quindi nella fascia oraria che partendo da mezzanotte arriva fino alle 5 del mattino. Lo scopo è quello di diminuire le cause di distrazione per questi automobilisti in modo tale da diminuire il rischio di incidenti.

