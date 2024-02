Bonus Genitori, entro il 31 Marzo devi presentare la domanda: pioggia di soldi per tutti

Per tutti i genitori è arrivato un bonus che permette importanti agevolazioni da richiedere però entro il 31 marzo: i dettagli

Oggi più che mai, sono moltissime i genitori separati o divorziati che si trovano in serie difficoltà economiche e che necessitano di un valido supporto.

In loro sostegno è arrivato un messaggio direttamente dall‘INPS, per la precisione il numero 614 del 9 febbraio 2024, specificando che i genitori in stato di necessità potranno richiedere un bonus in loro aiuto a partire dal 12 febbraio 2024.

L’istituto ha fornito inoltre le istruzioni per accedere all’agevolazione prevista, per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento.

L’importo massimo mensile è di 800 euro, per 12 mensilità, in relazione agli anni in cui il richiedente abbia reddito fino a 8.174 euro. Per accedere a tale agevolazione è necessario però rispettare diversi requisiti, importi, scadenze e documentazione. Scopriamo insieme maggiori dettagli

Tutti i requisiti per il Bonus Genitori

Il bonus genitori separati o divorziati consiste in una dotazione che ha come obiettivo quello di tutelare il genitore che non abbia ricevuto in tutot o in parte l’assegno di mantenimento. Nello specifico viene riconosciuta una somma al genitore che abbia cessata la sua attività lavorativa per almeno 90 giorni.

Per riceverla è necessario rispettare delle condizioni legate al reddito del richiedente e ai figli conviventi.Le somme sono infatti riconosciute esclusivamente per gli anni in cui il reddito del genitore che non ha ricevuto l’assegno di mantenimento sia inferiore o uguale a 8.174 euro. Inoltre, i figli conviventi nel periodo indicato devono avere un’età inferiore a 18 anni o essere persone con disabilità grave.

La scadenza per richiedere il Bonus e come richiederlo

L’inps precisa oltre i requisiti necessari per ottenere i bonus, tute le indicazioni sulla scadenza e il procedimento per fare domanda. La domanda per il bonus genitori separati e divorziati in stato di bisogno può essere presentata a partire da lunedì prossimo, 12 febbraio 2024, ed entro la scadenza del 31 marzo prossimo. Il contributo previsto è una somma pari all’assegno di mantenimento non versato, per un massimo di 800 euro mensili e di 12 mensilità.

L’agevolazione è riconosciuta fino all’esaurimento delle risorse a disposizione e non conta l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande devono essere presentante esclusivamente mediante modalità telematica, attraverso la procedura presente nell’apposito servizio dell’INPS: “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento.” Per raggiungere il servizio si deve accedere al portale dell’INPS e alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, dopo essersi autenticati tramite: SPID;CIE 3.0;CNS.