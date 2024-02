Iginio Massari ecco il trucco per il tiramisù perfetto: sta tutto nel mascarpone

Iginio Massari lo fa così: scopri uno dei trucchi del pasticciere più famoso d’Italia, per rendere il tuo tiramisù ancora più gustoso.

Iginio Massari, un nome una garanzia per ciò che riguarda il mondo della pasticcieria. Le sue creazioni sono famose ovunque e i suoi dolci sono delle vere e proprie leccornie, tanto che chiunque vorrebbe assaggiarli. Sul suo profilo Instagram, l’uomo condivide i suoi dessert, in delle foto in cui sembrano opere d’arte.

Abbiamo imparato a conoscere il grande Massari e il suo modo di lavorare anche grazie a MasterChef Italia, il talent culinario che va in onda su Sky Uno e che vede degli aspiranti chef sfidarsi per arrivare al premio finale. Un a grandissima opportunità per chi ama il mondo della cucina e vorrebbe farne parte. I giudici del talent, nelle ultime edizioni, sono Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Ma, in ogni stagione, c’è sempre la presenza di Iginio che incombe sui concorrenti. La prova di pasticceria è la più temuta, quella che mette davvero in crisi gli aspiranti chef che devono vedersela con creme, pan di spagna e decorazioni varie. Dopotutto, la pasticceria è un’arte, è pure precisione e anche solo un grammo in più o in meno potrebbero compromettere il risultato finale. Per questo, è opportuno ascoltare i consigli del maestro Massari, come quello riguardo al tiramisù. Seguendo la sua tecnica, potrai ricrearne uno perfetto. Vediamo insieme come fare.

Il segreto di Massari per un tiramisù a regola d’arte

Il tiramisù è uno dei dolci più amati ma si sa, più un piatto è famoso e più è riprodotto da molte persone, che ne modificano la ricetta originale, creando una serie di versioni. Il vero tiramisù sarebbe al caffè, ma c’è chi opta per quello alle fragole, per un dessert fresco primaverile, oppure per un delizioso tiramisù al pistacchio. La verità, però, è che tutto sta nella crema. Anche Iginio Massari ha creato una versione tutta sua del tiramisù, preparando due creme, una classica pasticciera e una con mascarpone e panna.

Per provare a ricreare un tiramisù alla Massari, avrai dunque bisogno di 3 tuorli di uova medie, 40 grammi di zucchero, 1 baccello di vaniglia, 10 grammi di amido di mais, 100 grammi di latte intero, scorza grattugiata di un limone, per la crema pasticcera. Per la bagna, invece, avrai bisogno di 5 grammi di zucchero, 45 grammi di acqua e 45 grammi di farina. Per la crema al mascarpone, 150 grammi di mascarpone e 150 grammi di panna fresca, 3 grammi di gelatina in polvere e 15 grammi di acqua bollente. Scopriamo tutti i passaggi per ottenere un tiramisù come quello di Massari.

Il procedimento

Per prima cosa, prepara la crema pasticcera e lasciala riposare in freezer. Ti basterà mettere il latte sul fuoco, in un pentolino e unire limone e vaniglia. In una ciotola a parte, monta i tuorli con amido e zucchero e, poi, quando il latte si sarà raffreddato, mescola tutti gli ingredienti insieme nella ciotola.

A questo punto, puoi preparare la crema al mascarpone, mescolando questo con lo zucchero e aggiungendo, poi, la panna montata. Infine, dopo aver lasciato i fogli di gelatina in ammollo per qualche minuto, aggiungili al composto. Una volta preparate entrambe le creme, potrai iniziare a comporre il tuo tiramisù, proprio come quello di Iginio Massari.