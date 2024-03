Poste Italiane, arrivano 700€ di bonus cumulabili: non ci sono limitazione sull’isee e ti spetta a norma di legge | Lo erogano subito

Quest’anno uno degli istituti italiani più affidabili ha deciso di erogare un bonus a una precisa categoria di persone: ecco quale.

In questo periodo di rincari lo stato italiano sta iniziando a mettere ai ripari le persone più vulnerabili varando bonus in denaro per quanti di loro siano in condizioni di forte difficoltà economica.

La “stagione dei bonus” è iniziata già qualche tempo fa, uno di grande successo è stato il bonus 110% per l’edilizia, che ha prodotto notevoli risultati, un altro è stato prorogato dando un importante segnale di interesse governativo in tema di salute mentale, parliamo del bonus psicologo che è possibile richiedere entro fine maggio del 2024 per l’anno in corso.

Nonostante tutto ciò, ci sono dei settori ancora soggetti a forti rincari come ad esempio quello dell’energia: una risorsa ormai indispensabile per vivere nella società contemporanea che sta riprendendo ad avere dei costi proibitivi per privati e titolari di attività. Il termine del mercato tutelato si è fatto sentire eccome nell’anno nuovo, e le persone non fanno altro che informarsi su nuove strategie da adottare per evitare di ricevere bollette da capogiro.

Ecco perché Poste Italia si è premurata di promuovere una nuova iniziativa di erogazione di denaro nei confronti di una categoria considerata fragile: non serve presentare l’Isee per ottenerlo.

Poste Italiane, una iniziativa importante

L’Istituto di Poste Italiane sta promuovendo una grande agevolazione pensata per gli anziani: la promozione riguarda tutte le persone che utilizzano BancoPosta o libretto postale per le pensioni.

Essendo i pensionati esposti a un maggiore rischio di furti e truffe, Poste Italiane ha pensato bene di organizzare una tutela totalmente gratuita per queste persone: vediamo come.

Gli anziani possono dormire sonni tranquilli

Questa categoria di persone può beneficiare di una assicurazione gratuita del valore altrimenti di 700 euro che permette di chiedere il rimborso in caso di furto o truffa. Si tratta di una polizza priva di canone annuo da versare che tutela a 360 gradi le persone anziane.

Qualora una persona assicurata subisca un furto di contante a seguito di prelievo effettuato presso lo sportello o ATM, questa potrà essere risarcita da Poste previa sua richiesta con la dimostrazione dello scontrino del prelievo effettuato nelle due ore precedenti. Il denaro sarà erogato entro 30 giorni dall’Istituto tramite un accredito sul conto del pensionato assicurato.