Test visivo impossibile, solo il 3% dei laureati riesce a risolverlo: se trovi le differenze sei un maestro

Sebbene possa sembrare un gioco da ragazzi, solo pochi prodigi riescono a trovare le differenze: il test visivo che inganna la mente.

Già di per sé i test visivi sono in grado di bluffare lo sguardo, facendoci credere che due immagini siano uguali seppur presentino evidenti differenze, figuriamoci se ci viene indicato nemmeno il numero di dettagli. Ebbene sì, questa simpatica scena di una palla che cade nella pozzanghera con tanto di sole sorridente, sembra mandare in tilt milioni di persone, che sui social si sfidano con l’intento di trovare per primi la risposta esatta.

Il test visivo della palla

Per quanto possano sembrare difficili, questo tipo di test sono in grado di donarci un’allettante passatempo, magari alleggerendo una mente carica dagli impegni giornalieri. Oltre a questo, fa piacere ogni tanto sfidare le proprie abilità, magari coinvolgendo qualche amico o collega nell’ardua impresa dello scovare le differenze.

L’illustrazione in questione rappresenta un paesaggio che ci riconduce allo scenario del mare, come se una palla di qualche giocatore maldestro di beach volley fosse finita accidentalmente in strada. Sebbene le due immagini messe a confronto appaiano molto simili tra loro, celano diverse differenze.

Qui inizia il gioco: nessun limite temporale e nessun indizio. In compenso, avrete tutto il tempo per guardare, osservare e ri guardare l’immagine in questione: potrebbe esserci quell’ultima differenza che non cade proprio all’occhio.

Giunti a questo punto, nelle righe successive è presente l’immagine con la soluzione, ma prima di gettare la spugna vogliamo darti un’altra chance: le differenze da trovare sono quattro. Se, dunque, ne hai trovate solo 3, ti conviene salire nuovamente a guardare. Altrimenti, non ti resta che proseguire per scovare la soluzione.

Test della palla: le 4 differenze

Come potrai notare, le differenze sono state cerchiate in nero nell’immagine per renderle più evidenti: una si trovava tra gli schizzi d’acqua, un’altra sul cartello con la scritta ‘Destro’, la terza al centro del pallone e l’ultima riguardava gli occhi del sole.

Se sei riuscito a individuare queste differenze prima di leggere la soluzione, complimenti! Altrimenti, non preoccuparti. È comunque divertente partecipare a questi giochi e allenare la mente e la vista; non sia mai che la prossima volta potresti essere tu uno dei pochi che riescono a risolvere questo tipo di test, magari sfidando qualche amico incredulo della tua capacità di osservazione.