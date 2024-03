Caldaia, ti basta premere questo pulsante e hai sempre acqua calda a quasi costo zero: lo sanno i tecnici

Un pulsante che conoscono i tecnici per evitare di spendere migliaia di euro per avere acqua calda: ecco come.

Ultimamente le spese per avere acqua calda ed elettricità sono aumentate moltissimo, infatti il Governo ha dovuto varare una serie di Bonus in denaro e di misure di agevolazione per fare sì che i cittadini potessero giungere a fine mese senza andare in rosso con il conto.

Sono molte, infatti, le famiglie e le persone che si sono trovate in difficoltà in questo periodo di rincari che sono non solo energetici, ma che riguardano anche i beni di prima necessità e alcune comodità base.

Basti pensare al costo dell’assicurazione della macchina, secondo una indagine infatti il costo medio è aumentato di più del 10% negli ultimi due anni, oppure alle spese quotidiane come i generi alimentari, anche essi investiti dai rincari a causa dell’inflazione e altri fattori nazionali e internazionali.

Anche i conflitti che stanno imperversando in Oriente e in Europa non sono certo dei fattori positivi: impattano negativamente sull’economia, visto che il mondo come è oggi, globalizzato, fa sì che ogni evento in qualunque parte del mondo si rifletta nel nostro paese in un modo o nell’altro.

In questi giorni si ragiona sull’acqua calda, un bene ormai considerato praticamente di base: non sempre gli utenti conoscono bene le caldaie, ecco un “trucchetto” dei tecnici per non utilizzarla in circostanze in cui si spenderebbe moltissimo.

Un tasto sulla caldaia, basta un attimo

Anche nelle caldaie più nuove può succedere che queste vadano in blocco e quindi non producano più acqua calda né per l’uso corrente né tanto meno per l’utilizzo nei termosifoni che permettono di mantenere casa a una temperatura accettabile anche nei periodi più rigidi.

Ciò che forse non sapere è che quando si verifica un blocco nella caldaia, se continuiamo a utilizzare l’acqua il rischio è quello di pagare un consumo molto alto che per altro non rispecchia quello reale. Vediamo dunque cosa bisogna fare in questi casi.

Basta il pulsante giusto

Quando accade una cosa del genere è importante premere il pulsante Reset che è presente su tutte le caldaie, in genere nella parte frontale.

Continuare ad utilizzare la caldaia quando è in blocco determina un consistente aumento dei consumi energetici: ricordatevi quindi di utilizzare questo pulsante per riportare la situazione alla totale normalità.