Eurospin, la pasta che mangiate ogni giorno non vi immaginate da dove viene: nessuno poteva pensarlo

Sono molti i clienti che ogni giorno scelgono Eurospin; ma in pochi conoscono la vera provenienza dei suoi prodotti: l’origine della pasta.

Quando si sceglie Eurospin lo si fa in primo luogo per la convenienza, ma una volta entrati in uno degli oltre 1000 punti vendita in tutta Italia, è impossibile non tornare. Il motivo pare essere sempre lo stesso: oltre all’effettiva convenienza, la qualità non delude le aspettative. Nonostante siano in molti i prodotti di marche apparentemente sconosciute, sono molteplici i produttori noti che collaborano con l’azienda nonostante non utilizzino il loro nome.

Eurospin: la provenienza dei prodotti

Si passa dall’acqua per finire dai prodotti come lo shampoo. Sempre in merito alla cura dei capelli, un brand sembra aver stretto una partnership con Eurospin per produrre il marchio Dexal. ‘Packaging Imolese’ è un’azienda specializzata nella produzione di prodotti per la pulizia e il bucato, e la sua collaborazione con marchi rinomati come Dixan e Dash suggerisce una consolidata esperienza nel settore. Anche dietro alla carne, nel dettaglio i wurster, sembrano esserci marchi come Amadori e Aia. Per quanto riguarda il latte, quello acquistabile da Eurospin e che riporta il marchio Land, in realtà, proviene da un’azienda figlia della più famosa Parmalat.

Insomma, sono molteplici i casi in questione, ma per quanto riguarda la pasta? La verità sembra lasciare a bocca aperta i tanti.

Da dove proviene la pasta Eurospin

In questo caso, ad essere al centro dell’attenzione pare essere il marchio Tre mulini, ossia quello più acquistato presso il punto vendita. Seppur sia poco noto, l’azienda sembra aver voluto mettere in chiaro la sua provenienza direttamente sul sito di Eurospin.

Come si legge sul portale, ma anche sulla stessa confezione, i formati di pasta venduti sotto il marchio ‘Tre marie’ sono composti da semola di grano duro 100% italiano. Oltre alla materia prima, l’azienda specifica l’orgoglio per il nostro paese, sottolineando che anche la produzione è svolta nel territorio nazionale.

Ma c’è di più: le fette biscottate Tre Mulini di Eurospin sono prodotte dalla Colussi, un’azienda alimentare nota per la produzione di diversi prodotti da forno e biscotti. Lo stesso vale per i biscotti marchiati Buon Mattino, che sono anch’essi prodotti dalla Colussi. Per quanto riguarda i Croissant Albicocca, Cacao e Crema Pasticcera della Dolciando, sono prodotti nientemeno che dalla nota Bauli, un’azienda famosa per la produzione di articoli dolciari. Insomma, anche stavolta Eurospin non manca nel riservare piacevoli sorprese ai propri clienti.