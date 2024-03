Nuovo bonus, ti danno subito il 50% di quello che spendi: con il caldo ti salvi la vita | Ecco di cosa si tratta

Una proroga per questo 2024 permetterà di ottenere una detrazione del 50% sulle comuni spese estive di milioni di cittadini.

Se in inverno i costi da sostenere sono molteplici, quali il riscaldamento e spese annesse a rendere un ambiente adeguato alla stagione, anche l’estate prevede alcune misure per vivere in un ambiente confortevole. Quest’anno sono molti i sostegni che sono stati prorogati, nella maggior parte quelli concessi alle famiglie con figli, senza omettere aiuti ad anziani e coloro che desiderano rinnovare o ristrutturare un’abitazione.

In questo ecosistema di aiuti, molti di questi agiscono come detrazione, ossia il recupero di una parte di somma spesa nella cosiddetta dichiarazione dei redditi. Sebbene ciò che è ‘recuperabile’ va comunque speso inizialmente, la possibilità di detrarre il 19% di molteplici spese aumenta ogni anno la percentuale di italiani che decidono di usufruire di questa opportunità. Ma c’è di più. Alcune spese prevedono una percentuale come il 50%, il che significa che metà della spesa verrà rimborsata; dettaglio da non sottovalutare quando le spese si fanno consistenti.

50% di rimborso per la spesa estiva

Se pensiamo all’estate, come non citare il caldo, l’afa e le tanto temute zanzare. Anche nel 2024 è attivo il ‘bonus zanzariere’, un’opportunità per risparmiare sulle tasse acquistando e installando questi utili dispositivi per la casa. In questo modo, infatti, è possibile ottenere una detrazione fiscale del 50% dall’Irpef. Questo significa si può recuperare la metà delle spese sostenute, riducendo così il carico fiscale su una spesa abbastanza significativa.

È possibile beneficiare della detrazione per le spese sostenute fino a un massimo di 60.000 euro per ogni unità immobiliare. Quindi, se si dispone di diverse proprietà, è possibile ottenere il rimborso per ciascuna di esse, fino a questo limite economico.

Tuttavia, affinché le zanzariere siano ammissibili per il bonus, sono tenute a soddisfare determinati requisiti. Devono, ad esempio, agire anche da schermatura solare, essere fisse e regolabili, proteggere una superficie vetrata e avere il marchio CE.

Come ottenere la detrazione

Il sostegno, essendo legato all’abitazione, rientra nella categoria degli interventi agevolabili con l’Ecobonus. Il valore di schermatura solare delle zanzariere deve essere certificato da un organismo autorizzato e non deve superare determinati limiti. Inoltre, il limite massimo di spesa di 60.000 euro include non solo l’acquisto e l’installazione delle zanzariere, ma anche la rimozione di eventuali dispositivi precedenti e altre opere accessorie.

Per ottenere la detrazione, è sufficiente inviare una comunicazione all’Enea entro 90 giorni dal collaudo dei lavori. Questo, tramite l’apposita pagina Ecobonus Enea.