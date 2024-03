Termosifoni, con questo trucco la bolletta non ti arriva più: con una mano arrivi a costo zero

Niente più sorprese in coincidenza con l’arrivo della bolletta del gas: basta poco per risparmiare tantissimo.

Fortunatamente sta per terminare il periodo in cui un Italia si utilizzano i riscaldamenti anche per quest’anno: nonostante ciò, specialmente nelle regioni dal clima più rigido, ci sono ancora numerose persone che accendono i riscaldamenti nelle ore più fredde, ad esempio quando cala la notte.

Sfortunatamente questa accensione non sarà operata a cuor leggero, visto che sono ormai diversi anni che le bollette mettono in seria difficoltà gli italiani.

Non sono pochi i cittadini che fanno fatica di per sé a giungere a fine mese, pertanto l’aggravante delle bollette, una spesa di prima necessità, non fa altro che dare il colpo di grazia a tutte quelle persone che si trovano già in difficoltà.

Finalmente con questo trucco sarà possibile risparmiare moltissimo sulle bollette che riguardano il funzionamento dei nostri termosifoni: ecco come si fa.

Bollette alle stelle mai più

Il rialzo dei prezzi dell’energia e in questo caso del gas sono giunti alle stelle per una serie di motivazioni e di fattori di matrice nazionale e internazionale: basti pensare alle conseguenza interne del conflitto che sta imperversando poco più a est, tra Russia e Ucraina.

Si tratta di un conflitto che ha condizionato l’utilizzo dei gasdotti e la compravendita di energia tra Italia e Russia. I più ingegnosi, comunque, hanno escogitato un trucchetto semplice da applicare, seppure illegale, per arrivare addirittura a costo zero: ecco di cosa si tratta.

Illegale ma certo

Il trucchetto si traduce in realtà in una manomissione del contabilizzatore del calore: in questo modo è possibile “ingannare” il gestore, comportando, di conseguenza, una riduzione dell’ammontare delle bollette del gas.

Il contabilizzatore di calore è fissato con 2 viti, oltre che una placca: ciò i malintenzionati fanno per alterare la misurazione dell’utilizzo del calore è svitare le due viti presenti e l’annessa placca, così da non permettere al gestore di registrare più i consumi effettivi di quel dato termosifone. Questo illecito costituisce un reato penale, pertanto le sanzioni sono di diversa natura e si può rischiare davvero molto grosso se si decide di manomettere il termosifone in questo modo. Nello specifico riguardano questa fattispecie di illeciti gli articoli 624 e 625, comma 2, previsti dal Codice Penale.