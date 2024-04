Quanti volti vedi nella foto? Solo il 12% della popolazione lo risolve: se ci riesci sei un genio

Un’immagine semplice, ma al contempo più complessa di quanto si possa immaginare: quanti volti vedi? Solo in pochi indovinano.

Un’immagine sovrapposta che vede come figura quella di una sagoma maschile riprodotta più volte. Questo è quello che è possibile vedere ad occhio nudo, ma soffermandosi nel dettaglio, appare davvero complesso contare il numero esatto di volti. Questo perché, come la maggior parte delle illusioni ottiche, questa disposizione è in grado di trarre d’inganno. Per questa prova vi daremo circa 15 secondi, in cui dovrete contare il numero (possibilmente esatto) di volti presenti.

Il segreto delle illusioni ottiche

Come negare che le illusioni ottiche siano veri e propri inganni per i nostri occhi: ci fanno vedere cose che non ci sono o le fanno sembrare diverse da come sono in realtà. Possono verificarsi naturalmente o essere create appositamente per farci vedere certe cose in un certo modo. Come la scienza ci insegna, questi fenomeni sono causati da trucchi di luce e colore, non dalla vista in sé per sè.

Tuttavia, un’ottima capacità di osservazione e una buona vista possono rivelarsi essenziali per risolvere questo test. Non a caso, i soggetti che passano molto tempo al telefono o al pc potrebbero avere difficoltà nel mettere a fuoco l’immagine per contare con precisione.

Come detto in precedenza, per superare il test è necessario scovare il numero esatto entro 15 secondi, ma se vi foste persi contando i volti poiché la vista gioca qualche piccolo scherzo, non temete, prendete tutto il tempo che vi serve, poiché tra poche righe sarà presente la risposta.

Test dei volti: la soluzione

Chi possiede una buona vista non dovrebbe aver avuto particolari problemi, (se non quelli di distrazione); tuttavia in pochi potrebbero avere scovato la risposta corretta, poiché la maggior parte della popolazione tende a azzardare numeri simili, ma che si discostano di uno o due volti rispetto al risultato.

Detto ciò, bando alle ciancie: è giunto il momento di svelare il risultato. Il numero corretto è – rullo di tamburi – il 14. Ebbene sì, nell’immagine delle sagome verdi sono presenti questi precisi volti, non uno di più, non uno di meno. Se siete stati tra i pochi in grado di indovinarlo, complimenti! In caso contrario, non disperate, questi test sono creati appositamente per ingannare mente e sguardo.

Adesso, non sarebbe divertente sfidare qualche amico con questo gioco? Chissà se sarà in grado di scoprire la risposta esatta.