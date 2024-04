Forno a microonde, con questo trucco il risultato sarà stupefacente: non crederai ai tuoi occhi

Oltre a riscaldare gli alimenti, il microonde può diventare un grande alleato in cucina: dalla sterilizzazione all’eliminazione dei grumi.

In molti lo amano, mentre altri lo odiano, tuttavia il forno a microonde nasconde più utilizzi rispetto alla canonica cottura di certi alimenti. Questo strumento si rivela davvero multi funzione, ma la verità è che in pochi lo sanno sfruttare appieno.

Un elettrodomestico come tanti, penseremo, eppure viene utilizzato da milioni di famiglie sia per sterilizzare vasetti che per risolvere problemi comuni in cui ci si può imbattere quotidianamente. La cattiva luce che da anni etichetta questo elettrodomestico è dovuta semplicemente al suo scorretto utilizzo, ossia l’inserimento di contenitori inadatti o cotture azzardate e poco studiate. Tuttavia, nonostante il microonde sia nato da diverso tempo, negli anni non sono solo è migliorato, ma sono venuti alla luce numerosi utilizzi.

Come pelare aglio e cipolla con il forno a microonde

Ebbene sì, avete letto bene: con il forno a microonde è possibile eseguire un’operazione da sempre fastidiosa come quella del maneggiare aglio e cipolla. Per fare ciò, basta scaldare l’aglio a una potenza di 600-700 W per circa 15-20 secondi, o la cipolla tagliata a metà per 30 secondi. In questo modo, la pelle si solleverà facilmente, consentendo di pelarli in un batter d’occhio e tagliare la cipolla senza lacrime.

Questa stessa tecnica può essere applicata anche ai pomodori. Riscaldati nel microonde a 700W per circa 30 secondi, quindi lasciateli intiepidire. La pelle si staccherà senza alcuna difficoltà, permettendovi di pelarli rapidamente e senza sforzo. Questo metodo può essere esteso ad altri ortaggi, come la zucca: basta scaldarla nel microonde per 2-3 minuti a una potenza di 300W. In questo modo, la scorza esterna si ammorbidirà, facilitando la rimozione e rendendo il processo di pelatura molto più efficiente.

Altri usi del forno a microonde

Innanzitutto, è possibile utilizzare il microonde per essiccare erbe e aromi freschi. Per fare ciò, basta posizionarli sul piatto del microonde e riscaldarli per un breve periodo. Questo non solo vi consentirà di conservare gli aromi delle vostre erbe preferite, ma potrete anche tostare la frutta secca in pochi minuti, girandola di tanto in tanto.

Un’altra funzione interessante è la possibilità di preparare la schiuma di latte per i vostri caffè preferiti. Riempite un contenitore ermetico con latte e shakerate energicamente. Dopo, riscaldate il contenitore nel microonde per ottenere una schiuma densa e deliziosa da aggiungere al vostro caffè.

Ma non è finita qui. Il microonde può anche essere un alleato nella sterilizzazione rapida di vasetti, biberon, tettarelle e altri oggetti. Riempite i contenitori con un po’ d’acqua e scaldateli per un breve periodo, assicurandovi che l’acqua raggiunga il bollore. Questo vi permetterà di sterilizzare gli oggetti in pochi minuti.

Infine, potete utilizzare il microonde per riscaldare e sciogliere rapidamente burro, cioccolato e altri ingredienti. Mettete gli ingredienti in una ciotola e riscaldate nel microonde a intervalli brevi, mescolando ogni volta. In pochi minuti, saranno perfettamente sciolti e pronti per l’uso.