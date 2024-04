Se hai lo scarico intasato della doccia non chiamare l’idraulico: ti basta fare così | Ti costa 2 lire

Lo scarico della doccia tende ad intasarsi con una certa frequenza? Talvolta non è necessario l’intervento dell’idraulico.

È capitato a tutti almeno una volta nella vita, e chi ha deciso di leggere questo articolo potrebbe saperlo molto bene. In effetti, trovarsi in questa situazione può rivelarsi davvero complesso, soprattutto se i capelli che si sono addentrati all’interno dello scarico non si riescono ad estrarre. In questi casi chiamare l’idraulico potrebbe sembrare l’unica opzione disponibile, ma la verità è che vale la pena di provare alcune tecniche ‘fai da te’ tanto semplici quanto efficaci. Ma partiamo per ordine, ossia dalle tecniche naturali e alla portaata di tutti.

Scarico della doccia intasato: i rimedi fai da te

Uno dei rimedi più semplici è quello di usare bicarbonato e aceto, due ingredienti economici, nonché presenti comunemente nelle case. In questo caso basta versare due cucchiai di bicarbonato seguiti da mezzo bicchiere di aceto nello scarico. A questo punto lasciare agire per 10-15 minuti, per poi versare due bicchieri di acqua bollente per liberare lo scarico dall’occlusione. È facile e sì, funziona bene!

Un altro metodo naturale è usare del sale grosso. Per renderlo un ottimo ‘stura tubature’ è sufficiente versare un bicchiere di sale grosso nello scarico, attendere 10 minuti e poi versare due litri di acqua bollente. Anche in questo caso, come per magia, lo scarico sarà finalmente libero.

Con queste due tecniche non si dovrebbero più avere problemi, ma nel caso in cui ciò non dovesse bastare, si dovrà passare alle ‘maniere forti’. In questo caso servirà della crema depilatoria.

Come rimuovere i capelli dallo scarico con la crema depilatoria

Esatto, in molti la sottovalutano ma non c’è niente di meglio che polverizzare i capelli con la crema depilatoria. Come molti sapranno, questo prodotto è creato appositamente per debellare i peli superflui, rendendoli fragili e soggetti alla rottura. Lo stesso meccanismo può avvenire con i capelli, in questo caso annidati all’interno dello scarico della doccia. Per fare ciò, basta versare un tubetto di crema depilatoria nello scarico, lasciarla agire per qualche ora o tutta la notte, e poi sciacquare con acqua calda e potente. È un’opzione più costosa, ma efficace.

Per i più coraggiosi, infine, la tecnica che richiede un solo prodotto: tanto olio di gomito. Per rimuovere manualmente gli accumuli di capelli è necessario munirsi di torcia e fil di ferro (anche una vecchia gruccia va bene), e rimuovere gli accumuli di capelli dall’occlusione.

Infine, ma non meno importante, sarebbe il caso di installare un tappo filtro nello scarico della doccia. In questo modo, sarà possibile proteggere lo scarico dai capelli, pulendo solamente il filtro dopo ogni lavaggio. Semplice e pratico!