Pizza in casa, da oggi puoi farla: con questa ricetta viene buonissima

Basta spendere decine e decine di euro per ordinare una pizza: da oggi puoi farla in casa in pochi semplici passaggi.

La moda del cibo a domicilio ha visto una diffusione incredibile soprattutto negli anni della pandemia, visti i vari divieti che ci erano stati imposti e il conseguente maggiore tempo disponibile da passare all’interno della nostra abitazione.

Servizi come Justeat e Glovo hanno avuto un incredibile successo che non si è affievolito nemmeno con la riapertura di tutti gli esercizi e con la rinnovata possibilità di cenare fuori: stare a casa è diventato più consueto, eccome.

Tra pizza, cinese, sushi e molto altro, c’è sempre almeno un giorno a settimana in cui le famiglie si concedono una serata senza cucinare: bisogna, però, tenere sempre d’occhio il portafoglio, soprattutto visti i rialzi che le spese legate anche alla vita quotidiana hanno subito negli ultimi anni.

Ecco perché oggi vi consigliamo una ricetta per la pizza che potrete cuocere comodamente nel vostro forno, risparmiando i costi di acquisto e di spedizione che sono giunti davvero alle stelle.

Pizza a casa a quasi zero spese

La pizza è un alimento molto sfizioso ma anche nutriente e sano, purché non compriamo la pizza congelata solo da cuocere; ci sono diverse soluzioni per realizzarla a casa propria, comprando impasti già pronti che ci esimono dal prepararli almeno il giorno precedente, oppure, se si ha voglia e tempo, impastando totalmente da zero.

Tra gli impasti acquistabili uno valido è considerato l’impasto Bonci. In alternativa per prepararlo da zero è possibile usare la farina di tipo 0 oppure di tipo 1. Una volta fatto lievitare l’impasto si possono fare delle pieghe e infine lasciarlo riposare e disporlo a panetti nella teglia.

Una pizza perfetta nel forno di casa

Quando tutto sarà pronto vi basterà stendere i panetti e condire a vostro piacere la pizza che state per infornare: vedrete che verrà meglio di quella che ordinate.

Sarà un pasto genuino per tutta la famiglia o per gli amici che avrete invitato a gustare assieme questa bontà casalinga: non è necessario forno a legna né pietra refrattaria o fornetti specifici, solo il vostro forno di sempre che renderà la creazione ancora meglio di quella fatta dai professionisti.