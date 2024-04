Canone Rai, l’esenzione va sulla data di nascita: se è tra queste non lo paghi più | Controlla subito

Coloro che sono nati in un determinato periodo, possono usufruire dell’esenzione del canone Rai: requisiti e domanda.

Il 2024 ha visto diverse novità, una tra tutti riguarda il tanto odiato canone Rai. Come ormai noto, la tassa di possesso di un apparecchio televisivo, è stata introdotta in bolletta per garantire che non ci fosse alcun tipo di evasione da parte dei cittadini. Tuttavia, le lamentele su una quota considerata troppo alta dai tanti, hanno portato ad un abbassamento della stessa.

Dal 1° gennaio il Canone Rai ha visto un abbassamento dell’importo dai 90 euro precedenti agli attuali 70 euro annui. La quota viene suddivisa in 10 rate: circa 7 euro caduna. Sebbene ci sia stato un taglio di circa 20 euro sul canone annuo, molte persone non sanno che è possibile abolire totalmente questa spesa semplicemente inviando la richiesta di esenzione. Ovviamente questa possibilità non è rivolta a tutti, ma a coloro che rispettano determinati requisiti; uno tra tutti è la data di nascita.

Canone Rai: chi può accedere all’esenzione

Di norma, sono tenuti a pagare il canone Rai tutti coloro che dispongono di un apparecchio televisivo nell’abitazione al quale è intestata l’utenza. Ovviamente, chi non possiede più una televisione ha tutto il diritto di chiedere l’esenzione della tassa, ma oltre a questa tipologia di casistica, altre persone possono usufruire dell’esonero.

In questa categoria, come spiegato dal sito dell’Agenzia delle Entrate: “Sono esonerati dal pagamento del canone gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a 8.000 euro, i diplomatici e militari stranieri e coloro che non detengono un apparecchio televisivo”.

Entrando nel dettaglio del requisito anagrafico, i cittadini che hanno compiuto 75 anni e che soddisfano determinati requisiti di reddito possono presentare una dichiarazione sostitutiva per essere esonerati dal pagamento del canone TV. Questi requisiti includono un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e l’assenza di conviventi titolari di un reddito proprio, ad eccezione di collaboratori domestici, colf e badanti.

L’agevolazione è valida per l’intero anno se il compimento del 75° anno avviene entro il 31 gennaio. Se il compleanno cade tra il 1° febbraio e il 31 luglio, l’agevolazione si applica solo per il secondo semestre.

Come chiedere l’esenzione del canone Rai

La domanda di esenzione andrà inviata per mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI TORINO – UFFICIO CANONE TV – CASELLA POSTALE 22 – 10121 TORINO. In allegato andrà inserito questo modello da compilare e una copia della carta d’identità.

In alternativa è possibile trasmettere il documento firmando digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it; o consegnare il documento presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.