Rosmarino, da domani usalo solo così: nessuno sapeva che potevi farci anche questo

Il rosmarino si presta a molteplici usi, sebbene in pochi ne siano a conoscenza: dalla pulizia al mal di stomaco.

Ottimo per l’arrosto, nonché per aromatizzare le carni in genere. Il rosmarino è da sempre molto apprezzato nella cucina italiana, poiché fornisce un sapore inconfondibile a diverse pietanze; tra queste è impossibile omettere le patate, i legumi e le verdure nella loro varietà. Vista la buona resistenza, in molti coltivano la pianta direttamente a casa, così da avere questo fantastico aroma sempre a disposizione.

Da sempre in cucina, il rosmarino viene utilizzato nelle ricette, ma anche per aromatizzare olio e sale. Questo mettendo alcuni rametti nella bottiglia d’olio per qualche settimana o, nel caso del sale, ponendolo all’interno del barattolo dopo averlo essiccato e tritato.

Ma se uscissimo dal concetto di cucina? Il rosmarino si presta anche ad altri usi non necessariamente culinari.

Mal di stomaco? Via all’infuso di rosmarino

Nel caso di un pranzo o una cena pesante, non c’è nulla di meglio che un buon infuso di rosmarino. Sì perché oltre a favorire la digestione, una tisana di questo tipo si rivela davvero deliziosa (al contrario di quanto si possa pensare). Oltre al rimedio contro un ipotetica abbuffata, pare essere indicata anche a scopo preventivo.

Gli usi più curiosi del rosmarino

Davvero pochi lo sanno, ma con il rosmarino è possibile creare un detergente per il bagno. Questo, facendo bollire una manciata di aghi di rosmarino in mezzo litro d’acqua; dopodiché, travasando il tutto in uno spruzzino. Ma c’è di più: oltre a rivelarsi efficace per pulire le superfici, in molti lo vaporizzano per togliere l’odore di sudore dai vestiti.

Se da una parte si rivela una spezia molto profumata al nostro naso, non si può dire lo stesso per le zanzare e insetti vari. Il rosmarino è noto non solo per le sue proprietà culinarie, ma anche per le sue qualità repellenti. Posizionare alcune piante di rosmarino lungo le soglie delle porte-finestre e sui davanzali può aiutare a tenere lontani gli scarafaggi. Inoltre, spruzzare acqua aromatizzata al rosmarino sulla pelle può fungere da efficace repellente contro le zanzare; efficace, ma al contempo economico e naturale.

Infine, la più discutibile, ma anch’essa degna di nota: il suo potere nel prevenire i capelli bianchi. Partiamo dal presupposto che si tratta di una pratica tramandata da generazione in generazione, ma tuttora utilizzata da alcuni.

Tutti coloro che non si arrendono ai capelli bianchi, ma vogliono comunque tentare di ritardare la tinta, possono provare facendo un impacco di rosmarino. La soluzione si può realizzare con acqua e 3 cucchiai di aghi tritati; lasciare in posa per mezz’ora, e poi risciacquare. Che dire, provare non costa nulla.