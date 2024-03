Qual è la casa più costosa in Italia? Non immaginate dove si trova | È in un piccolo angolo di paradiso

Sognare non costa nulla; lo stesso non si può dire per questa casa che è un vero e proprio paradiso terrestre, nonché la più cara d’Italia.

Sia che ci si trovi alla ricerca di un immobile, che per mera curiosità, capita di sfogliare i cataloghi immobiliari e guardare quelle case che per molti rappresentano solamente un sogno. Tuttavia, ad ogni luogo la sua storia; un connubio di bellezza che può arrivare a valere anche ben oltre i 2mila euro al metro quadro.

Di case costose nel belpaese ce ne sono molteplici, ognuna con il suo fascino e il suo trascorso. In tempi come questi dove l’italiano medio si trova a dover lottare con l’inflazione e i taassi d’interesse elevati per richiedere un mutuo, pare quasi follia che ci sia qualcuno che, nonostante la cifra, non abbia nemmeno bisogno di chiedere alcun tipo di finanziamento. Casi a parte, qual è dunque la casa più costosa d’Italia e dove è possibile trovarla?

La casa più cara d’Italia: tra lusso e cultura

Sebbene sia una possibilità per pochi, cercare nel web le case da sogno si rivela un gioco da ragazzi, e una ricerca effettuata su Idealista pare essere stata sufficiente nell’intento. La casa più lussuosa d’Italia non poteva che trovarsi a Roma. Si tratta nientemeno che di Villa Gucci, una perla indiscussa situata in Via della Camilluccia, vicino alla Farnesina.

Villa Gucci, un sogno irraggiungibile

La storia di Villa Gucci, eretta tra il 1945 e il 1951 per volere del grande Aldo Gucci, è un’epopea di fascino e eleganza. Immersa nel verde di un giardino di dieci ettari e circondata dai celebri pini di Roma, la villa è un esempio straordinario di stile tosco-inglese. Le sue bow windows all’inglese, che catturano la luce in maniera incantevole, e la scalinata in legno a forma di conchiglia, non possono di certo passare indifferenti a chi la guarda anche solamente per mezzo di una foto. Al terzo piano, infine, si apre l’attico con una vista mozzafiato. Il costo? 2.050 euro al metro quadro, per un totale di 15 milioni di euro.

Già così pare incredibile, ma la realtà è che non è questa la casa più cara d’Italia; almeno non formalmente.

Per chi volesse qualcosa di più produttivo, la Toscana vanta una proprietà rustica in vendita nella zona del Bolgheri, a Castagneto Carducci, al prezzo di 55 milioni di euro. Questa proprietà include un casale rustico e 100 ettari di terreno, di cui 45 sono dedicati alla produzione di vini IGT e DOC. Visto che è situata nel cuore della rinomata produzione vinicola toscana, offre una vista mozzafiato e rappresenta un investimento prezioso per gli amanti del vino, anche se pur in questo caso, non proprio alla portata di tutti.