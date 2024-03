Lavatrice, con questo trucco estrai il cassetto: ti basta premere questo bottone

Tenere pulita la lavatrice è importante, ma come fare ad igienizzare il cassetto del detersivo? Semplicemente rimuovendolo: il trucco.

Chiunque abbia vissuto almeno una volta nella vita la rottura improvvisa della propria lavatrice, saprà benissimo quanto questo elettrodomestico sia essenziale nelle nostre case. Lavare a mano, seppur tecnica utilizzata in passato e ancora oggi, può diventare complesso e alquanto faticoso. Questo strumento, infatti, è diventato davvero un mezzo per ottenere una pulizia efficiente, una centrifuga degna di nota e una cura adeguata per ogni tipo di capo.

Tuttavia, nonostante la sua importanza, capita spesso di trascurarla, ma così facendo non si fa altro che accorciare la vita della propria lavatrice. Oltre a questo, la stessa va lavata ed igienizzata per la stessa pulizia dei vestiti: non capita di rado di sentire cattivo odore al suo interno; condizione che si riflette inevitabilmente sui capi.

Questo accade a causa degli stessi detersivi incrostati, igienizzanti, nonché la terribile umidità che contribuisce alla formazione di germi e batteri. D’altro canto, pulire il cassetto del detersivo non è cosa semplice, almeno così sembra. Questo, infatti, può essere rimosso senza alcuno sforzo.

Basta fatica, sì all’igiene

Lo sportello che funge da contenitore per i detersivi, è soggetto ad incrostazioni, ma non necessariamente perché non venga pulito, ma più che altro a causa della sua posizione che non permette un corretto movimento. In questo modo, risulta difficile pulire muffa e detersivi incrostati, in particolar modo quando questi si depositano in profondità. Sarebbe dunque molto più semplice lavare questo componente in una posizione comoda, con una spugna, detergente e, soprattutto, sotto l’acqua corrente.

Il trucco per estrarre il cassetto della lavatrice

Farlo pare impossibile, ma come già detto, non è così. La maggior parte delle lavatrici consente di rimuovere il cassetto semplicemente schiacciando un tasto posto all’interno dello stesso, nella parte superiore. Una volta fatto ciò, è possibile rimuovere con una certa semplicità il componente, poiché tale tasto innesca una reazione a scatto. Tuttavia, una precisazione è doverosa: non tutte le lavatrici sono uguali. Per questo motivo, prima di creare danni irreversibili, è bene dare un occhio, fare una prova delicata e, in caso di non riuscita, leggere il foglietto di istruzioni.

Nelle indicazioni fornite dai produttori è infatti presente una voce al riguardo, su quale tasto a scatto toccare per rimuovere il cassetto.

Ma una volta fatto ciò, come pulire il cassetto? Questo componente andrebbe igienizzato ogni 3 o 4 mesi. Per una pulizia mirata, si può passare una spugna bagnata con qualsiasi detergente adeguato. Nel caso in cui le incrostazioni siano consistenti, è bene agire con del detersivo dei piatti poiché altamente sgrassante. Questo, facendosi aiutare da un vecchio spazzolino per le zone più difficili.