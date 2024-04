Test del cerchio, scopri subito chi sei davvero: lo fanno alla NASA

Il cerchio evoca tantissime culture e rappresenta molti tipi di simbolismi: basta sceglierne uno per scoprir di più su di noi.

“Consci te stesso” era scritto presso l’oracolo di Delphi, e questa è stata una delle lezioni secondo la quale l’uomo antico si è evoluto fino a giungere a oggi: il cerchio, per altro, secondo la psicologia, è una ottima rappresentazione del sé, e le sue caratteristiche oltre a ciò che racchiude possono essere rivelatrici.

Sono tante le teorie sulle personalità, ciò che è certo è che a qualunque tassonomia facciamo riferimento, non può esservi mai una risposta netta, visto che le persone sono un mix incredibile tra la loro essenza e quanto hanno vissuto, imparato, interiorizzato.

Questo test è molto rapido: bisogna semplicemente scegliere “a istinto” uno dei cerchi che abbiamo visto nell’immagine.

Ogni cerchio corrisponde a un profilo, ma se ne scegliete più di uno potreste avere una personalità che cambia a seconda delle situazioni e ritrovarvi con un profilo ancora più complesso di voi stessi.

I profili

Avete scelto il primo cerchio? Il fatto che il cerchio che avete scelto non sia chiuso indica una forte spinta a voler crescere e all’evoluzione del sé e anche una grande consapevolezza nel fatto che in un certo senso non siamo mai “finiti” finché siamo in vita, in quanto c’è sempre qualcosa che può intervenire a spezzare quella ruota che sembra essere una infinita routine.

Se avete scelto il cerchio numero due, invece, siete persone che vogliono essere indipendenti sia materialmente che dal punto di vista del pensiero: infatti questo cerchio simboleggia l’emancipazione. Nel caso in cui, invece, vi vediate nel cerchio numero tre, allora siete persone che hanno posto al proprio centro i legami con le persone, sia familiari che di amore che amicali.

I cerchi dal numero quattro al numero sei

Avete scelto il cerchio numero quattro: siete anche voi persone in costante evoluzione, e riuscite con meno sforzi di altri a essere resilienti, superando ogni difficoltà con tanta consapevolezza e una forte personalità. Il cerchio numero cinque, invece, rappresenta la coerenza e la stabilità e un focus importante sulla propria parte razionale.

Infine, se avete preferito l’immagine numero sei, allora al vostro centro si trova l’idea di anticonformismo, legata a caratteristiche di elasticità mentale e creatività.